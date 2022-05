La joven estuvo 41 días en coma tras protagonizar un accidente en la avenida 6 de Julio.

Luego de permanecer en estado de coma en la terapia intensiva del hospital municipal durante 41 días, finalmente despertó Patricia Ramírez, joven quien protagonizó un accidente mientras transitaba en moto por la avenida 6 de Julio.

La buena noticia trascendió por las redes sociales, en las que su madre publicó el siguiente mensaje: "Agradecida infinitamente a cada uno que puso en oración a mi pequeña guerrera. Gracias a Dios que hizo su milagro y puso a esos médicos y enfermeras de Terapia para que cuiden de ella. Gracias a cada persona que nos acompañó en esos 41 días, y por cada apoyo, cada mensajito que a veces no contestaba pero sé que me entendían. Gracias a mi familia y amigos que estuvieron, a los chicos de Seguridad del hospital San José, al señor intendente Sebastián Abella, al concejal Christian "Pipen" Amaya, a la señora concejal Ángela "Porota" Medina, a la Secretaria de Salud Cecilia Acciardi, a Pablo Monterrosa (si me olvido de alguien sepan entender). Mil gracias a todos por el apoyo. Mil gracias, a los chicos de la parada de taxi del hospital que nos prestaron para estar ahí en los días de lluvia y resguardarnos de esos fríos. Mil gracias, también, al pastor Hugo Ruiz. Millones de gracias".