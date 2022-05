» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. Abella visitó el estadio y fue reconocido como Socio Honorario de Villa Dálmine







El Intendente y Elisa Abella recorrieron la remodelación de las instalaciones, se interiorizaron del avance de la ampliación de la platea y compartieron un momento con el plantel. Además, por su constante apoyo al club, el jefe comunal fue reconocido como Socio Honorario. El intendente Sebastián Abella visitó el viernes el Club Villa Dálmine para conocer las nuevas obras que llevó adelante la institución en el estadio de Mitre y Puccini. En el marco de un plan de actualización y remodelación de sus instalaciones, el Violeta aprovechó la visita del jefe comunal para inaugurar un Salón de Usos Múltiples, que va a estar destinado, principalmente, al desayuno de los jugadores y a la visualización de videos. También se presentó una nueva área que será destinada exclusivamente a la recuperación física de los jugadores; el reacondicionamiento de una sala especial para la Secretaría Técnica; y las refacciones que se realizaron en los vestuarios. Además, de recorrer estos flamantes espacios, el intendente, quien estuvo acompañado por la concejal Elisa Abella, también pudo comprobar in situ el resembrado del campo de juego (con césped especial de invierno) y desde allí se interiorizó del avance de la obra de ampliación de la platea (se está construyendo un ala a cada costado de la actual estructura). "Siempre es un placer recibir la visita de Sebastián, porque su gestión nos apoyó en todo momento y nos acompañó en el día a día desde diferentes ámbitos", señaló Diego Lis, Presidente de la institución Violeta. "Por eso y por gestiones como las que nos permitieron obtener la propiedad del estadio decidimos reconocerlo como Socio Honorario del club", explicó Lis, quien le entregó al intendente el carnet correspondiente junto al dirigente Rubén Arce. "Me genera mucho orgullo este reconocimiento, porque Villa Dálmine es un símbolo de la ciudad", aseguró Abella, quien también compartió un momento con el plantel y con el cuerpo técnico que encabeza Carlos "Jetín" Pereyra. "Desde nuestra gestión siempre le hemos prestado especial apoyo tanto a los deportistas como a las instituciones y actividades deportivas de nuestra ciudad. El deporte es un motor fundamental de inclusión y seguiremos apoyándolo como tal. Y en ese sentido es muy importante que los clubes como Villa Dálmine sigan fortaleciéndose y desarrollándose", cerró el jefe comunal.

DURANTE UNA VISITA DEL INTENDENTE A LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL ESTADIO, DIEGO LIS Y RUBÉN ARCE LE ENTREGARON EL CARNET EN RECONOCIMIENTO A "SU CONSTANTE APOYO" A LA INSTITUCIÓN.





EL INTENDENTE Y ELISA ABELLA COMPARTIERON EL DESAYUNO CON EL PLANTEL EN LA NUEVA SALA ESPECIALMENTE ACONDICIONADA Y EQUIPADA PARA ELLO.





EL INTENDENTE TAMBIÉN DIALOGÓ CON EL DT VIOLETA, CARLOS"JETÍN" PEREYRA



