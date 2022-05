» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. Censo 2022: en Campana seguirán relevando hasta el martes







Así se lo confirmó a La Auténtica Defensa la encargada local del operativo, Soledad Dechima Dendorfer. Destacó que el censo se desarrolla "con normalidad y sin registrarse incidentes". El censo nacional que organiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) continuará recolectando datos en Campana hasta el próximo martes 24 de mayo. Así se lo confirmó a La Auténtica Defensa la responsable local del operativo, Soledad Dechima Dendorfer, quien destacó asimismo que el censo se desarrolla "con normalidad y sin registrarse incidentes". "Estamos en la parte de recuperación todavía hasta el martes 24, es decir que todo aquello que no se pudo relevar el miércoles 18 se está llevando a cabo desde el jueves hasta el martes. Así que estamos a la espera del resto de los datos que estamos necesitando", manifestó la responsable del Censo en Campana, quien a su vez es la Inspectora Jefa Distrital de Educación. El miércoles la actividad en la calle se redujo de manera considerable. Con solo los comercios esenciales habilitados para funcionar, muchos vecinos se quedaron en sus casas para esperar al censista. Aquellos que ya habían completado el formulario digital, tenían que presentar el comprobante, mientras que el resto debían contestar las preguntas en el momento. "No hay nadie en la calle", comentaba un grupo de vecinas que se había juntado momentáneamente en la zona de Varela y Capilla del Señor. Otra joven mamá, mientras aguardaba la llegada del censista en el barrio Del Pino, comentó: "Se parece a la Fase 1 de la cuarentena". Pero varios vecinos que aguardaron pacientes la llegada del censista, no pudieron concretar la encuesta. Algunos hogares están poco señalizados; a otros el acceso es complicado. No trascendió si en el distrito hubo ausentismos entre los censistas, como sí ocurrió en Capital Federal. De hecho, según pudo averiguar La Auténtica Defensa, los vecinos de un edificio de trece pisos en Barrio Norte donde vive un campanense se quedaron sin ser relevados desde el octavo piso en adelante. Campana fue dividida en trece fracciones, cada una de ellas en distintos ratios. Hasta el momento, no hubo complicaciones más allá de las esperables para cualquier censo. "Quiero agradecer y reconocer el enorme esfuerzo y compromiso asumido por toda la estructura -jefes de fracción y asistentes, jefes de radios y censistas- porque asumieron con responsabilidad la tarea sabiendo que es clave la obtención de los datos para la toma de decisiones", manifestó Dechima Dendorfer El director del Indec, Marco Lavagna, anunció en las últimas horas que fue rehabilitado el censo digital para aquellas personas que no fueron censadas. "El censo digital se habilita durante una semana justamente para que en ese tiempo de recupero si alguno quedó sin censar se pueda censar. El objetivo es poder contabilizar a todo el mundo y a todas las viviendas", transmitió el titular del Indec. Para quedar registrado entre las personas que efectivamente fueron censadas una vez completado el formulario digital, se pide el envío de un email a la casilla de correo censo@indec.gob.ar con el asunto titulado como "No fui censado/a" Para contestar las preguntas del censo digital, hay que ingresar a la web oficial y elegir la opción deseada. El primer paso implica completar una serie de datos mínimos, con los que se valida la identidad de la persona que está haciendo el trámite. Si existen dudas acerca del procedimiento también se puede hacer consultas a línea 0800-345-2022 durante las 24 horas.

