El Portuario arrastra una racha de siete juegos sin convertir goles y, así, suma cinco derrotas consecutivas y diez partidos sin ganar. El encuentro comenzará a las 11.00 horas con arbitraje de Wenceslao Meneses. Por la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo se presentará hoy como visitante frente a Luján. El encuentro comenzará a las 11.00 horas y tendrá el arbitraje de Wenceslao Meneses. Así, el Portuario viajará temprano hacia a la ciudad de la Basílica para tratar de quebrar el maleficio en el que pareciera estar inmerso: lleva siete partidos sin poder marcar goles. Ya ha disputado más de 650 minutos desde que Enzo Ritacco anotó el transitorio 2-4 frente a Central Córdoba de Rosario. Incluso, en su último encuentro, frente a Victoriano Arenas, desaprovechó un penal y también un claro mano a mano. Y cuando logró convertir, le anularon la conquista por una supuesta posición adelantada que no pareció. De esta manera, el conjunto dirigido por Franco Toloza acumula ahora cinco derrotas consecutivas y llegó a diez fechas sin victorias (dos empates y ocho caídas en esta racha). Por ello cayó hasta el último lugar de la tabla de posiciones. Y ayer, esta situación se tornó todavía un poco más preocupante: El Porvenir empató con el líder Midland como visitante y dejó al elenco campanense en soledad en el fondo. Un resultado que le agrega todavía más urgencia a la necesidad del Auriazul de volver a la senda positiva. También ayer, Liniers venció 2-1 como local a San Martín de Burzaco, otro equipo que es parte de la pelea en la parte baja de las posiciones (suma 10 unidades, cuatro más que Puerto Nuevo). La jornada del sábado también dejó una victoria clave de Sportivo Italiano, que superó 3-1 como visitante a Central Córdoba de Rosario, llegó a los 26 puntos y quedó apenas una unidad por debajo de Midland (27), cuyo empate ante El Porvenir fue de penal, en tiempo adicionado (lo convirtió Damián Salvatierra). Previamente, el viernes, esta 16ª fecha se había iniciado con el triunfo de Lamadrid, 3-1 como visitante frente a Atlas en General Rodríguez. En tanto, este domingo, además de Luján vs Puerto Nuevo, también se medirán: Victoriano Arenas vs Argentino de Merlo, Claypole vs Berazategui, Excursionistas vs Real Pilar y Deportivo Español vs Leandro N. Alem (todos desde las 14.00). El Gallego podría sacar máximo provecho en esta jornada: en caso de vencer al Lechero quedará como único líder con 29 puntos, aunque todavía no quedó libre (en esta fecha le toca a Laferrere).

YA PASARON MÁS DE 650 MINUTOS DESDE QUE ENZO RITACCO MARCÓ EL ÚLTIMO GOL AURIAZUL EN EL DUELO FRENTE A CENTRAL CÓRDOBA DE ROSARIO.



EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 14. De 13 partidos, Puerto Nuevo ganó 4, Luján logró 7 victorias (la última por penales) y empataron en 2 ocasiones. El Auriazul convirtió 23 goles, mientras que Luján marcó 26. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 7 partidos, Puerto Nuevo ganó 2 (13 goles) y Luján se impuso en 4 (14 goles). Empataron una vez. COMO LOCAL LUJAN. Jugaron 6 veces: Luján venció en 3 (12 goles) y Puerto Nuevo ganó 2 veces (10 goles). Empataron en una oportunidad. EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 22 de noviembre de 2014, por la Fase Metropolitana de la Copa Argentina, Luján se impuso 3-1 en la definición por penales después del empate 1-1 en los 90 minutos. G APOSTILLAS: Puerto Nuevo suma 2 derrotas seguidas ante Luján. Como local, 2 juegos sin triunfos con 2 derrotas. Como visitante, 2 partidos sin perder con una victoria y un empate. En Primera C jugaron 4 veces, con 2 victorias de Puerto, una de Luján y una igualdad. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE (Dedicado a Pedro Mingo y a Sergio Karnincic, quienes me ayudaron a completar datos faltantes de este partido) Ocurrió el sábado 16 de septiembre de 1995, por la 8ª fecha del Torneo Apertura de la Temporada 1995/96 de la Primera C, cuando Puerto Nuevo se impuso 3-0. LUJAN (0): Ariel Muñoz; Julio Pulido, Miguel Pombo, Guillermo José Nieva y Andrés Ambiella; Javier Alejandro Brayotta, Leandro Aranda, Pedro Nieva y Ariel Saraco; Diego Borgnia (Lisandro Hidalgo) y David Aranda (Raúl Vázquez). DT: Julio Apariente. PUERTO NUEVO (3): Luciano Menón; Mariano Gastañaga, Walter Barrios, Nolberto Miño y Héctor Leyes; Jorge Bigi (Mariano Giménez), Jorge Vázquez, Carlos Amaya (Omar Díaz) y Roque Cabezas; Nicolás Pietroni y Marcelo Tellería. DT: Hugo Mario Cefo. GOLES: PT 44m Marcelo Tellería (PN). ST 23m Roque Cabezas (PN) y 33m Nicolás Pietroni (PN). CANCHA: Estadio Municipal de Luján. ÁRBITRO: Carlos Jesse. TERCERA DIVISIÓN: Luján 0 - Puerto Nuevo 2 (Fernández y Pérez).

