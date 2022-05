» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. Villa Dálmine:

En su cumpleaños, Lautaro Díaz regaló goles y fue figura









El desahogo de Villa Dálmine retumbó en Jujuy En el día de sus 24 años sirvió asistencias para Sangiovani y Martínez. Luego negó los rumores sobre su posible partida. Este sábado, Lautaro Díaz festejó sus 24 años con regalos. Pero con regalos para otros: para Rafael Sangiovani, para Diego Martínez y, de esa manera, para todos los simpatizantes de Villa Dálmine. Es que el atacante fue determinante en el triunfo sobre Gimnasia con sus dos asistencias. En el primer gol le sirvió un centro a medida a Sangiovani tras ganar una pelota perdida por izquierda: "Ellos durmieron, aproveché y después tuve la fortuna que el rebote del primer centro me quedó nuevamente a mí. A veces hace falta ese toque de fortuna y en esta jugada lo tuve", explicó. Y el segundo Violeta tanto llegó luego de una descomunal corrida suya por izquierda: "No sé qué pasó en esa jugada. Ya tenía los gemelos acalambrados, no daba más, pero había que correr porque el espacio estaba. Pude puntear el balón, escaparme de un par de defensores y después siempre tuve presente a Diego (Martínez), que venía gritándome por adentro". Su actuación de ayer ratificó el gran momento que está atravesando. Por eso fue ovacionado por todo el estadio. Y por eso, fecha a fecha se agigantan las versiones sobre su futuro desembarco en la Primera División (Tigre, Central Córdoba y hasta San Lorenzo estarían entre los interesados). "No sé de dónde salieron los rumores, nadie habló conmigo. Tengo mucho aprecio por el trato de la gente de Dálmine y sigo acá, por ahora sigo acá. Estoy enfocado en el día a día y en cada partido", se desligó Díaz, quien en la salida del campo de juego saludó especialmente al público Violeta y agrandó todavía más los rumores. La llegada de "Jetín" Pereyra fue muy importante en el despegue individual del atacante, quien empezó a tener más libertades ofensivas y menos responsabilidades defensivas. "Yo me acomodo a lo que pide el técnico. He jugado mucho como mediocampista externo o extremo, pero Carlos me está poniendo como segunda punta y estoy jugando más suelto. Y me gusta más jugar así, pero estoy siempre predispuesto a cumplir con lo que pida el técnico, ya se de punta, extremo, volante o lateral", señaló al respecto. En su análisis del juego ante Gimnasia de Jujuy, Lautaro remarcó especialmente lo hecho por el equipo en la segunda parte: "Cerramos bien los espacios en nuestro campo, sabiendo que ellos tenían falencias atrás. Logramos cortarles los circuitos y tuvimos espacios para los contragolpes. Y así lo definimos", marcó. Con la victoria 3-0, Villa Dálmine cortó una racha de diez partidos sin éxitos en Mitre y Puccini. "Costó mucho ganar acá, pero sabíamos que en algún momento se iba a dar. Veníamos mejorando, jugando bien por momentos, y estábamos unidos como grupo. Por eso teníamos confianza", aseguró Díaz, quien resaltó que el equipo está levantando porque está teniendo "un poco más de juego" y porque entre los jugadores hay "mejor" conocimiento. "Eso es fundamental. A principios de torneo éramos un equipo con muchos jugadores nuevos", enfatizó. Finalmente, el máximo artillero (6 goles) del equipo se refirió al próximo compromiso del Violeta, que el sábado visitará a Flandria en Jáuregui: "No lo pensamos como un partido clave (en la lucha por la permanencia), sino como otra oportunidad para seguir creciendo. Nosotros venimos mejorando y ahora tenemos que aprovechar el envión que nos da esta victoria para seguir creciendo".

CARA A CARA CON LUCCHETTI, DÍAZ SE PREPARA PARA SERVIRLE EL GOL A MARTÍNEZ.



