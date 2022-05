» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. Primera B Femenina:

Con la ilusión del ascenso más viva que nunca, Puerto Nuevo inicia hoy la etapa decisiva







Desde las 15.30 horas, las Portuarias recibirán a Argentino de Rosario por la primera fecha de la Zona Campeonato. Después de completar de gran forma la fase regular, el equipo femenino de Puerto Nuevo comenzará esta tarde su participación en la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentina (AFA). Esta segunda etapa de la temporada definirá los dos ascensos a la Primera A. Y en el barrio Don Francisco se ilusionan con ser protagonistas en la pelea por uno de esos boletos. Un sueño que se sustenta en la brillante campaña realizada hasta el momento: en los 10 encuentros de la fase regular, las Portuarias lograron siete victorias y dos empates y apenas sufrieron una derrota. Además, marcaron 35 goles y solo recibieron 11. Así, con 23 puntos, finalizaron en la segunda posición de la Zona B, solo por debajo de Argentino de Rosario, que sumó 27 unidades. Y, justamente, las Salaítas serán las rivales de esta tarde de las Auriazules. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos y marcará para ambos conjuntos el inicio de la Fase Ascenso, un torneo de 22 fechas al que clasificaron los seis mejores equipos de cada una de las dos zonas en las que se dividió la primera etapa de la temporada. Este duelo tiene un antecedente reciente: por la primera fecha de la Zona B, el pasado 9 de marzo, Argentino venció 3-2 como local a Puerto Nuevo. En dicho encuentro, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez estuvieron muy cerca de traerse un punto de Rosario después que, en la última jugada, Maia Valles no pudiera aprovechar un mano a mano con la arquera Salaíta. Esta tarde, las Portuarias buscarán revanchas de aquel traspié (único en la temporada hasta el momento) y, así, comenzar con el pie derecho esta Zona Campeonato que despierta tantas ilusiones. FIXTURE Esta Zona Campeonato se disputará todos contra todos, ida y vuelta. Así, los doce equipos afrontarán 22 fechas. El campeón logrará el ascenso directo, mientras que los ubicados del 2º al 9º puesto disputarán un octogonal por el segundo boleto. El camino de Puerto Nuevo inicia hoy como local frente a Argentino de Rosario y proseguirá luego con el siguiente orden: Banfield (fecha 2; visitante), San Miguel (fecha 3; local), Vélez Sarsfield (fecha 4; local), Atlas (fecha 5; visitante), All Boys (fecha 6; local), Sarmiento de Junín (fecha 7; visitante), Argentino de Quilmes (fecha 8; local), Belgrano de Córdoba (fecha 9; visitante), Argentinos Juniors (fecha 10; local) y Claypole (fecha 11; visitante). En la segunda ronda se mantiene el orden de los enfrentamientos, pero se invierten las localías.

LAS AURIAZULES REALIZARON UNA GRAN PRIMERA FASE: GANARON SIETE PARTIDOS, EMPATARON DOS Y SOLO PERDIERON UNO.



P U B L I C I D A D