22 de Mayo de 2022:
Quejas Vecinales

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. FALTA CONTROL "Todos los dias ocupan los espacios para los que tenemos la oblea reglamentaria con vehiculos que no la tienen. Faltaria mas control diario por agentes de transito" explica Laura.





CAÍDA AL REVES... "Calle Barlaro entre Mollo y Casaux, el asfalto nuevo mal hecha la caída hacia la boca de tormenta. Los vecinos llevamos esa agua media cuadra y nos encontramos tramos con todo tapado. Vuelve el agua. No se a quién dirigirme, porque esa agua servida queda en la puerta de mi casa" nos informa José.



