Recuerdan que está prohibido el tránsito pesado en la avenida Raul Alfonsín

Para hacer cumplir la normativa, desde la Dirección General de Tránsito y Transporte del Municipio colocaron cartelería informativa sobre la calzada, además de realizar controles. Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte del Municipio recuerdan que está prohibida la circulación de tránsito pesado en la avenida Raúl Alfonsín (ex Rivadavia) que une a las Rutas 6 y 9. Para hacer cumplir la normativa, se instaló cartelería informativa con el fin de informar y concientizar a los transportistas sobre la imposibilidad de circular por la renovada avenida. Además, a diario, agentes municipales realizan controles y les informan a los conductores de vehículos de gran porte que pueden usar como vía de acceso la calle Moreno, paralela a Rivadavia. Y, en caso de ser necesario, realizarán sanciones con severas multas a quienes no cumplan con la ordenanza que establece esta prohibición.



