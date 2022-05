Con la presencia de la Diputada Nacional Karina Banfi, la UCR local adhiere a la campaña "Sin Mujeres No"

La iniciativa fue impulsada por dirigentes y legisladoras del radicalismo bonaerense y busca dar mayor visibilidad a la mujer en los espacios de decisión pública. En el marco del cumplimiento del derecho a la igualdad y no discriminación, reconocido en la Constitucional Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, que exige que se den pasos decisivos para garantizar la paridad de género en el acceso a cargos públicos, se lanzó la campaña "Sin Mujeres No". Se trata de una acción para impulsar la visibilidad de las mujeres en espacios de decisión pública, un compromiso a no participar como ponente en ningún evento político-partidario o mesa redonda de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer invitada. La iniciativa fue impulsada por dirigentes y legisladoras del radicalismo bonaerense y busca dar mayor visibilidad a la mujer en los espacios de decisión pública. En la búsqueda de un partido más justo e igualitario, la Unión Cívica Radical Campana rubricará su compromiso el próximo lunes 23 de Mayo a las 18.30hs en su sede partidaria de Bv. Calixto Dellepiane 480. Con la presencia de una de sus promotoras, la Diputada Nacional y Vicepresidente del bloque UCR Karina Banfi, invitamos a hombres y mujeres a refrendar desde el comité, el derecho de las mujeres a participar en condiciones equitativas en todos los espacios de la vida política.