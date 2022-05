A través de un proyecto, la concejal Ángela Medina reclamó que el organismo provincial otorgue turnos para que los 147 alumnos de la Escuela Nº 15 de Otamendi que no tienen sus documentos de identidad físicos y actualizados puedan regularizar su situación. La concejal de Juntos Ángela Medina celebró que en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante se aprobara de forma unánime un proyecto de su autoría para que alumnos de la escuela N° 15 de Otamendi puedan obtener su DNI. "El Documento de Identidad es un elemento indispensable y obligatorio que les permite a las personas un normal desenvolvimiento de su vida en cualquier tipo de circunstancias y trámites vinculados a la salud, educación, compras, entre otro", indicó. En este sentido explicó que 147 alumnos de la institución educativa del barrio no poseen sus DNI físicos o actualizados. "De ellos, el mayor porcentaje de los vencimientos fueron durante 2020 y 2021, además de haber documentos próximos a vencerse sin turno para actualizarlo", dijo y exigió que se brinde desde el organismo provincial una respuesta. "Esta situación que atraviesan los estudiantes se agrava porque no hay turnos disponibles online para asistir al Registro Civil y se desconoce su funcionamiento en el otorgamiento de los mismos", sostuvo la concejal. Finalizando la sesión en la que se aprobó el proyecto, Medina se puso a disposición de las autoridades provinciales de este organismo para trabajar mancomunadamente y que involucren al Municipio a través de un pedido formal para garantizar una buena organización. "Es muy importante que llevemos adelante un trabajo territorial para que los chicos obtengan sus DNI que son nada más y nada menos que un derecho".

La concejal Medina impulsó el proyecto a fin de buscar alternativas que solucionen las problemáticas de cientos de estudiantes de Otamendi