El Municipio acompañará a jóvenes que quieran capacitarse en marketing digital

Aquellos que no tengan acceso a una computadora o conexión a Internet podrán aprovechar el Centro Educativo Digital (CED) para realizar el programa "Crecé con Google" que impulsan el gigante tecnológico y Junior Achievement. Google junto con Junior Achievement (JA) Argentina están convocando a jóvenes de 18 a 30 años que quieran obtener una beca para formarse en marketing digital mediante el programa "Crecé con Google". Ante esta oportunidad, desde la Secretaría de Inclusión, Cultura y Educación del Municipio adelantaron que acompañarán a aquellos jóvenes que quieran realizar este programa, poniendo a disposición el Centro Educativo Digital (CED) para quienes no tengan acceso a una computadora o a una conexión a Internet. "Crecé con Google" tiene como objetivo capacitar a jóvenes en el uso de herramientas digitales, conocimientos de marketing digital y habilidades blandas. La formación contempla el aprendizaje técnico junto al desarrollo de capacidades socioemocionales y el entrenamiento para desenvolverse en el mundo del trabajo. Los requisitos para postularse al programa son, además de tener entre 18 y 30 años y residir en Argentina, contar con Título Secundario y no poseer trabajo formal. El último día de inscripción será el jueves 26 de mayo y el comienzo de la cursada está pautado para el 6 de junio. Las clases serán virtuales, totalmente online a través de Google Meets y Google Classroom. El curso tendrá una duración de tres meses de clases técnicas y de desarrollo de competencias con profesionales de Google y JA, además de contar con cinco meses de acompañamiento en la inserción laboral del participante. Para la validación del programa es requisito asistir al menos al 80% de las clases y revisar los materiales que se publican online. Luego de cada clase habrá un chequeo de conocimientos, que se realiza de forma individual. Para obtener el certificado de finalización de curso es requisito haber entregado el 100% de los chequeos, además completar dos certificaciones oficiales de Google Ads. Los interesados en postularse deben ingresar en https://events.withgoogle.com/crececongoogle-jovenes/postlate/#content Y aquellos interesados en reservar un lugar en el Centro Educativo Digital para su realización deben comunicarse 3489-672476.





