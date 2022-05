» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Tendencias de actividad y lo que esperamos del control de precios

Mara Pedrazzoli ¿Qué está pasando con la actividad? Nadie sabe muy bien y los datos muestran todavía una tendencia errática. Las consultoras prevían una caída en la actividad y la industria menor a la observada en marzo, que fue de -0,7% en el primer y -1,9% en el segundo caso. Así se configuró una tendencia contractiva en enero por efecto de la variable omícron, de rebote en febrero y nuevamente caída en marzo. Los sectores mano de obra intensivos de la actividad (la industria, el comercio y la construcción) tuvieron peor desempeño que otros, como hoteles y restaurantes, transportes y comunicación y minería. En la comparación interanual los datos son alentadores aún porque la base de comparación es baja: en el primer trimestre del año la actividad creció 6,5% acumulado y la industria 3,7% (se encuentra en niveles de mayo de 2018, año de crisis y con una estimación poblacional mucho menor a la que arrojó el censo preliminar). Abril todavía reflejará ese efecto, con datos de consultoras advertimos un crecimiento del consumo minorista (del 6,7% acumulado en el primer cuatrimestre) pero una desaceleración en los últimos meses. Los especialistas advirtieron sobre los bajos niveles salariales o de ingresos, en los que un aumento (por ejemplo del 50% en paritarias) no termina por representar un monto significativo para costear más gasto. También identificaron como un problema a las pocas opciones para comprar en cuotas sin interés con las tarjetas de crédito; "el consumo se ve en alimentos y consumos básicos, no de lujo". Por último remarcaron la enorme dispersión de precios: entre las grandes cadenas y los autoservicios la diferencia fue del 20% mayor en los últimos para una canasta de 2.200 productos. La inflación hace que perdamos referencias de precios. Por el lado de la oferta hay otra complicación, vinculada a la escasez de mano de obra calificada. Esto ocurre no solo en los sectores más tecnológicos o de ingeniería (donde esa problemática es histórica) sino también en sectores industriales, de salud y gastronómicos. A pedido de un grupo de empresas, la UIA realizó este mes un relevamiento de las posiciones calificadas que no se pueden cubrir; es el primer trabajo sobre el tema que se hace luego de la pandemia (el anterior es de 2019). Puestos como administración, finanzas, logística hasta otros más operativos pero con competencias requeridas y algunos de menor calificación (bacheros) faltan. Por último, revisemos un indicador que se difundió también esta semana. El resultado del comercio externo fue superavitario (por USD 1.444 millones) en abril pese a que las importaciones volaron (+47,3% ia en el mes) dado que las exportaciones también aumentaron (+35,6% ia impulsadas fundamentalmente por los precios). El superávit acumulado (USD 2.830 millones) es favorable si bien inferior aún a los gloriosos años 2020 y 2021. El efecto de mayores importaciones y precios en ascenso de los combustibles daña el balance en 2022. Entonces consolidar la recuperación productiva, seguir impulsando la creación de empleo, fortalecer el alza de las exportaciones y generar condiciones para una estabilidad consistente con el valor del dólar son los cuatro grandes objetivos que persigue el ministro de Economía, según compendia la prensa. Los primeros tres se vienen cumpliendo bastante bien según evalúan los funcionarios pero el último requiere fortalecer la política interior en materia de precios. El traspaso de la Secretaría de Comercio Interior a la órbita del Ministerio puede leerse en ese sentido, la imperiosa necesidad de regular toda una estructura productiva.



