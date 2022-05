» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

CIUDAD USURPADA El Reino Unido concedió el rango de ciudad a ocho pueblos, entre ellos Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, con motivo del septuagésimo aniversario de la reina Isabel II en el trono y generó rechazo en el Gobierno argentino. "El anuncio de la corona británica sobre Puerto Argentino expone el carácter colonial de la ilegal e ilegítima ocupación sobre nuestras Islas Malvinas", apuntó el canciller Santiago Cafiero a través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter. En ese punto, el funcionario nacional puntualizó: "Para ser claro: el territorio fue usurpado a la Argentina hace 189 años por una invasión militar. La decisión no tiene ningún efecto pero confirma que el Reino Unido no respeta el derecho internacional. Es territorio argentino". "Seguiremos actuando por la vía pacífica y de forma diplomática en defensa de nuestra soberanía", sentenció Cafiero.



OPERATIVO LOCKER VERDE Un kilo de marihuana fue secuestrado en el locker de un alumno de una escuela de la Universidad Nacional de La Plata, en el partido bonaerense de 25 de Mayo. Según confirmaron fuentes policiales, se trata del Colegio Nacional María Cruz y Manuel L. Inchausti, en el que se encontró un envoltorio de gran tamaño en el que había marihuana: al pesarlo, se determinó que era 1,032 kilos. La droga incautada, según las fuentes, había sido descubierta por el director del establecimiento educativo en el interior de un locker perteneciente a un alumno. A raíz de ello, fueron identificados dos estudiantes, ambos menores de edad y para quienes la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Menores, a cargo de la fiscal María Laura Ricchini, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Mercedes, no dispuso aun medidas restrictivas y los dos fueron reintegrados a sus familias. DRAGÓN CUYANO Científicos mendocinos presentaron los restos del pterosaurio, una especie de reptil volador, el más grande jamás hallado en Sudamérica, los cuales fueron encontrados en el sur de la provincia cuyana. El equipo paleontológico, responsable del descubrimiento, ha llamado Thanatosdrakon (Dragón de la muerte) amaru (en honor a una deidad). Los huesos fósiles de Thanatosdrakon fueron hallados en un yacimiento próximo al Río Colorado, en rocas de fines del Período Cretácico, cuya antigüedad se estima en 86 millones de años. Según la información difundida, los restos fósiles se encontraban excepcionalmente preservados y corresponden al esqueleto axial (vértebras) y al esqueleto apendicular (huesos de los miembros anteriores y posteriores) de dos ejemplares. CAMBIO EN AUSTRALIA El Partido Laborista de Australia, liderado por Anthony Albanese, se impuso a la coalición conservadora del primer ministro Scott Morrison, que ostentaba el poder desde 2013, en las elecciones que se llevaron a cabo este sábado. No obstante, se estima que a los laboristas no les alcanza los escaños obtenidos y deberán forman alianzas para gobernar. Las proyecciones de la Comisión Electoral Australiana otorgan 71 escaños a los laboristas -cerca de los 76 que conceden mayoría absoluta-, frente a unos 53 que habría obtenido la coalición Liberal-Nacional de Morrison, informó el sitio DW. En tanto, el Partido Verde, que sería aliado natural de los laboristas, podría obtener hasta tres escaños. Los independientes sumarían diez asientos, y uno cada uno la Alianza de Centro y la ultraderecha. El resultado de las elecciones de este sábado pus fin a los casi nueve años de poder de la coalición liberal-nacional (conservadora) y Albanese se convertirá en el 31º primer ministro de Australia. Al hablar ante sus seguidores, Albanese prometió unir a los ciudadanos del país. "Les digo a mis compatriotas australianos: gracias por este extraordinario honor. Esta noche el pueblo australiano ha votado por el cambio", dijo.

