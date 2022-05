» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. Tensión en Europa:

Rusia confirma el cese del suministro de gas a Finlandia







Asegura que es porque no cumplió con el pago en rublos. La decisión se toma en un clima tenso por la decisión del país nórdico de adherir a la OTAN. El gigante energético ruso Gazprom confirmó la suspensión total del suministro de gas a la compañía estatal de gas de Finlandia, Gasum, a partir del sábado debido a su falta de pago en rublos, con lo cual se incrementa la tensión en Europa, ante el pedido del país nórdico de ingresar a la OTAN. Hasta el cierre del viernes, Gazprom Export no había recibido ningún pago en rublos de Gasum por el suministro de gas en abril, dijo la compañía en un comunicado. De acuerdo con un decreto presidencial ruso de marzo, el gas ruso suministrado a partir del 1 de abril debe pagarse en rublos, de lo cual se informó oportunamente a las contrapartes, aseguró la firma rusa. Gazprom Export entregó 1.490 millones de metros cúbicos de gas natural a Finlandia en 2021, lo que representó dos tercios del consumo total de gas en el país nórdico. La medida es una respuesta de Moscú al incumplimiento del Helsinki a pagar el suministro en rublos. Además, Finlandia acaba de decidir sumarse a la OTAN, dejando atrás su "neutralidad" de décadas, en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero pasado. Por otro lado, el líder turco Recep Erdogan, instó el sábado a Suecia, el otro país que solicitó ingresar a la OTAN a "poner fin al apoyo político y financiero y a la entrega de armas a grupos terroristas" kurdos, tras hablar con la primera ministra del país nórdico. Erdogan se opone a que ambos países nórdicos ingresen a la alianza militar occidental, de la que forma parte Turquía, porque considera que apoyan a los rebeldes kurdos que tratan de crear un estado propio. "Turquía espera que Suecia adopte medidas concretas y serias, que demuestren que comparte las preocupaciones de Turquía sobre la organización terrorista PKK [Partido de los Trabajadores del Kurdistán] y sus ramificaciones en Siria e Irak", indicó un comunicado en Ankara tras una conversación entre el mandatario turco y la primera ministra Magdalena Anderson.



