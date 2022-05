» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 22 de Mayo







CABILDO ABIERTO EN BUENOS AIRES Por presión de los españoles nacidos en América, el 22 de Mayo de 1810, unos 250 vecinos notables debatieron durante más de cuatro horas sobre la continuidad o no, del Virrey Cisneros en el cargo, dado que España había sido invadida por Napoleón Bonaparte y hecho abdicar a Fernando VII. Además, la Junta de Sevilla, que había nombrado a Cisneros, se había disuelto.



DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Existen pruebas de que perder nuestra biodiversidad podría aumentar los casos de zoonosis (enfermedades transmitidas de los animales a los humanos) mientras que, por el contrario, si conseguimos mantenerla estable, esta podría ser una gran herramienta en la lucha contra pandemias como aquellas causadas por los coronavirus.



MUERE CONSTANTINO EL GRANDE 22 de mayo del año 337 fallece el emperador romano Constantino I, también conocido como Constantino el Grande, quien logró reunificar el imperio. Refundó la ciudad de Bizancio (actual Estambul, en Turquía), llamándola «Nueva Roma» o Constantinopla y con el Edicto de Milán en 313 fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos. También bajo su mandato tuvo lugar en Nicea el primer concilio de la iglesia cristiana, en el 325.



ASESINAN A "RINGO" BONAVENA En un confuso episodio, el 22 de mayo de 1976 muerte baleado en Reno, Nevada, el boxeador argentino Oscar "Ringo" Bonavena. El 7 de diciembre de 1970 enfrentó a Muhammad Ali en el Madison Square Garden. La revista The Ring lo clasificó tercero en el ranking mundial de peso pesado de 1968 y 1970. ?Su registro como boxeador fue de 58 peleas ganadas, 9 perdidas y 1 empate. Una de sus frases favoritas era: "La experiencia es un peine que te regalan cuando te quedás pelado".



