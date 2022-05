» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. De Víctimas a Maestros (= responsables)

Por María Lorena Toledo







Todos hemos sido víctimas de algunas circunstancias desagradables en nuestras vidas. Es diferente ser víctima de forma puntual a victimizarse por 20 años. En el proceso de la Biodescodificación buscamos justamente este tipo de experiencias para dejar de vivirlas como un trauma, poder trascenderlas y así evolucionar. "Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de nuestras vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma." -Carl Gustav Jung VÍCTIMA: - Piensa siempre en lo que las demás personas piensan de ella. - No puede ser ella misma porque piensa que no vale para que la quieran entonces termina haciendo cosas por los demás que no quiere hacer, para obtener el reconocimiento y cariño. - Busca culpables afuera. - Ve los errores como un fracaso en vez de una oportunidad. - Cree en la suerte y en el destino. - Tiene una actitud negativa. - Se vive quejando (al quejarnos lo único que atraemos es más de eso) - Se justifica. RESPONSABLE: Del otro lado tenemos un sistema de pensamiento en donde todos estamos unidos, todo es información y todo lo que me sucede tiene que ver conmigo. Aquí dejo de ser víctima, y paso a ser responsable (no es lo mismo que culpable). En este paradigma ya no dependemos de nadie, no me someto a lo que piensen los demás de mí. Vivo la vida con entusiasmo ya que sé que tengo el poder de crear la vida que quiero. Y cuando me sucede un drama, en vez de buscar culpables afuera pienso: ¿En qué estaba pensando yo para encontrarme con esta situación? ¿Con qué energía estaba o estoy vibrando? ¿En dónde habla de mí esta situación? ¿Qué tengo para aprender de esto? La persona responsable sabe que tiene el poder de modificar su destino, aprende de cada error y tiene una actitud positiva. Sabe que ha vivido acontecimientos en los cuales ha sido víctima, pero no va por la vida victimizándose todo el tiempo. Indaga que tiene para aprender de esa situación, que tiene para perdonar y luego la trasciende. Ejercicio: Escribe una situación en donde te hayas sentido una víctima. Luego pregúntate: ¿Para qué me ha pasado esto? ¿Cómo he vibrado para que esto ocurra? ¿Qué tengo que aprender y trascender de esta situación?



