» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. Donación de Leche Materna: un altruismo desinteresado que salva vidas







Cada 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, este año fue bajo el lema "Donación de Leche Humana: solidaridad y paz en el mundo globalizado", con el fin de celebrar y animar a las personas que gestaron recientemente a salvar vidas compartiendo leche con aquellos bebés que más la necesitan. En este marco, la Directora Médica Nacional de OSPEDYC, Valeria El Haj, brinda información sobre las condiciones para poder ser donante. En mayo 2005 se firmó La Carta de Brasilia, donde 13 países y organizaciones internacionales decidieron: «Instituir el día 19 de mayo como fecha conmemorativa para el Día Mundial de la Donación de Leche Humana, siendo así la piedra fundamental para la creación de la Red de Bancos de Leche Humana de los países signatarios». La gran importancia de este día es agradecer el altruismo, la manera desinteresada de las personas progenitoras donantes, que permiten salvar vidas, no solo alimentando a sus bebés sino también compartiendo su leche con aquellos que más la necesitan y por otro lado promocionar y explicar los beneficios que esta donación tiene para los recién nacidos enfermos y prematuros, estimulando e incentivando futuras donaciones. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC señala, "es una manera más de que los niños tengan derecho a un mejor desarrollo, nutrición y cuidado de su salud". Y agrega, "la leche materna es la mejor opción de alimentación que puede tener un niño. Es el alimento más completo porque brinda todos los nutrientes que necesita para un crecimiento y desarrollo saludable". Los Bancos de Leche Humana son una estrategia fundamental que permiten fomentar el amamantamiento, garantizando leche materna pasteurizada de calidad que pasa por controles rigurosos y estrictos antes de ser brindada a los prematuros o neonatos que lo requieran. Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, sin necesidad de agregar otros alimentos ni líquidos; después de esos primeros meses, se continúa recomendando la leche materna complementándola con otros alimentos saludables hasta los 2 años. El Centro de Lactancia Materna (CLM) cumple la función de acompañar desde el inicio y como sostén de lactancia para asegurar la alimentación del bebé con la leche materna a través de herramientas para facilitar la extracción, recolección y administración del alimento en condiciones adecuadas. Cuando la leche de la persona que gestó no está disponible, el Banco de Leche Humana es el que cumple la función de asegurar la alimentación de los bebés prematuros o enfermos con leche humana donada y pasteurizada ¿Cómo poder ser donante? La Dra. El Haj explica: puede ser donante cualquier persona que haya gestado, tenga leche en abundancia y apruebe la siguiente serie de condiciones (similares a las requeridas de un donante de sangre): Ser saludable, y estar amamantando al bebé. Poseer análisis de sangre negativos para HIV, Hepatitis B, VDRL, Toxoplasmosis y Chagas. Son válidos los análisis que no superan los 6 meses de antigüedad. No consumir medicamentos contraindicados para la lactancia. No tomar bebidas alcohólicas, no fumar ni consumir drogas. No haberse realizado un tatuaje en los últimos 6 meses. No haber recibido una transfusión de sangre en los últimos 6 meses. Tener menos de 1 año de lactancia.



P U B L I C I D A D