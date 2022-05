» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. Todas las intoxicaciones por monóxido de carbono son evitables







El riesgo por intoxicación por monóxido de carbono, que puede producirse debido al mal funcionamiento de estufas, chimeneas y cocinas, reaparece cada año cuando comienza el frío. Qué hacer ante una sospecha de fuga y cómo prevenir este riesgo. Con los fríos del otoño y la llegada de la época invernal, se intensifican las consultas por patologías respiratorias y lamentablemente crece el número de fallecidos a causa de intoxicación por monóxido de carbono. Para lo cual, se considera sumamente indispensable advertir sobre los peligros de este enemigo silencioso que pasa desapercibido, ya que es inodoro, incoloro, no tiene sabor y tampoco irrita los ojos ni la nariz. El Monóxido de Carbono (CO) es una sustancia tóxica, un gas venenoso que se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales como leña, carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gasoil y nafta, está presente en el humo expulsado por automotores y camiones, candelabros, estufas, cocinas y sistemas de calefacción que no funcionan de manera adecuada o cuya ventilación se encuentra bloqueada, lo cual puede llevar a la acumulación de este tóxico. Quienes tienen mayor riesgo de intoxicación son los niños pequeños, los adultos mayores, las personas con enfermedades cardíacas y/o pulmonares, los fumadores, pudiendo provocar alguna sintomatología o la muerte misma. Los síntomas resultantes dependen directamente de la concentración del monóxido de carbono en el aire respirado, el tiempo de exposición y el grado de actividad de la persona, pudiendo presentar principalmente: dolor de cabeza, debilidad, náuseas o vómitos, mareos, falta de aire, desorientación, visión borrosa y pérdida del conocimiento. Ante la sospecha de intoxicación, lo cual es una Emergencia Médica, se debe tener en cuenta: - Ventilar el ambiente abriendo puertas y ventanas. - Apagar todos los artefactos. - Salir al aire libre. - Solicitar ayuda médica inmediata. Si existe alguna duda, consultar telefónicamente a los Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica, desde cualquier lugar del país, las 24 hs: - Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas: 0800-333-0160 - Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Gallo 1330): 4962-6666/2247 - Hospital de Niños Pedro Elizalde (Av. Manuel Montes de Oca 40): 4300-2115 - Hospital Gral. de Agudos "Juan A. Fernández" (Cerviño 3356): 4801-7767 y 4808-2655



