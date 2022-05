DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 23/may/2022 - 08:18

Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Rincón Tuerca









FORMULA UNO: La categoria la mas importante del mundo está desarrollando durante este fin de semana otra carrera con el Gran Premio de Barcelona. Televisa Espn. CUARTO: Viene de correr en el kartódromo de Zárate y en la Clase Juniors la señorita Constanza Toledo alcanzó el cuarto puesto en la final con la atención de la planta impulsora por parte de su padre Gabriel. Mirá vos! AGRADECIMIENTO: Continuando con Constanza la señorita agradeció al Bubu Guerra por la ayuda brindada al enderezar su chasis para poder continuar en carrera. Lo que le permitió alcanzar puntos para el campeonato. FALTAR: La falta a la carrera de la categoria Kart Plus por parte de Gaston Brown tuvo que ver con fuerte dolor en su hombro derecho que no le permitia participar y mostrar sus condiciones conductiva con el karting que le atiende Marcerlo Lopez. Cosas de viejo vio! TC MOURAS: La categoria visita una vez mas el autódromo de La Plata para desarrollar otra carrera del campeonato con otro parque importante de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. MEJORAR: Tras la carrera en Paraná por parte del Turismo Pista el zarateño Leandro Cracco está entusiasmado por como va mejorando la performance de su Fiat Uno y todo indica que se intenta realizar todo el campeonato. PODIO: Nuevo podio para Juan Suarez en la Clase Master B en la categoria Kart Plus donde en Zárate alcanzó el segundo lugar lo que muestra el buen momento del "Pajarito" que asegura va a divertirse. PRESENTARSE: En la misma Clase Master B también se presentó el campanense Mariano Alvarez en la carrera alcanzando el sexto lugar y sumó puntos para el campeonato. COPA BORA: La monomarca desarrolla otra carrera del campeonato este fin de semana en el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV PUblica. TRIUNFO: Nueva presentación de la categoria de los ciclomotores en el ovalo de San Andres de Giles donde en la Clase 55 cc fue triunfo para Yoel Becherucci con la atención de la misma por parte de Juan Manuel Acosta. TC 2000: La categoria llega en la semana de la velocidad en el autódromo de Neuquen para encarar otra carrera del campeonato con un parque que se intenta acrecentar el mismo durante este fin de semana donde desde las 10.30 hs Canal 13 a través de Carburando. ENCONTRO: La clase Master C de la categoria Kart Plus no permitió ver en acción a Yamil Bottani donde decidió sumarse a esta posibilidad y en la final la bandera a cuadro lo encontró al limeño en el quinto puesto. ROBUSTO: Parece que si el Fiat Uno se termina antes de lo posible no se dudará de empezar a correr en la clase TC 1600 para correr en autódromos como Colon, Baradero y Arrecifes porque su piloto robusto ya quiere saber como ha armado el mismo el equipo de Tussa para representar a Campana. FORMULA NACIONAL: Llega al autódromo sureño de la ciudad de Neuquen para esta categoria fabrica de pilotos talentosos a desarrollar otra fecha del campeonato durante este fin de semana donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. PUESTO: Nueva presentación del piloto de Campana Roman Rizzo que viene de correr en la Clase Master C de la categoria Kart Plus donde alcanzó el puesto 10 en la final y sumando puntos lo que lo dejó contento al hijo de Juan Carlos. LLEGAR: El oriundo de Pergamino Sebastian Signore que representa a Campana corrió en la ultima carrera del Turismo Pista en el autódromo de Paraná llegando en la final en el puesto trigésimo. CONOCER: Aún no se puede dar a conocer el futuro del piloto local por parte del equipo que aún no emitió ninguna gacetilla de prensa dando a conocer que su piloto se sumará a una categoria de nivel nacional aunque los trabajos en el auto están muy avanzados. TC PISTA MOURAS: Nueva presentación de la categoria en el autódromo platense durante este fin de semana con otro parque interesante de autos por el presente campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. SEXTO: Corrió en el ovalo de San Andres de Giles en el autódromo Miguel Roldan y alli en la Clase 55 cc de ciclomotores llegó a la bandera a cuadros Lisandro Acosta en el sexto puesto con la atención de su moto por parte de su padre Juan Manuel. ALCANZAR: El chef de Los Cardales se presentó en la Clase Dos en la categoria Turismo Pista y Claudio Cruzado el representante de Los Cardales alcanzó en la final el puesto vigésimo que dejó conforme al colorado por como se dio la competencia. AVANZAR: Se viene la carrera de la categoria Enduro Baires el fin de semana pero el representante local German Henze dejó entrever que no estará en la misma porque no avanzaron los trabajos en la moto y se piensa en la otra fecha. COPA COMPETIZIONE: La monomarca visita el autódromo de Neuquen para encarcar dos carreras en el fin de semana con su habitual parque de autos y televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de Carburando. AGRANDAR: Un año donde creció en forma interesante en el taller de Marcelo Lopez desde el momento atiende varios kartings que lo tienen bastante abocado a esta profesion y además obligó a agrandar el taller para tener una mayor capacidad para trabajar. DEBUT: Después de prepararse durante en este tiempo se decidió en el equipo que era su momento para debut y Santiago Acuña corrió en el autódromo de Colon donde con el Fiat 600 en la Clase 850 cc pudo realizar todas las vueltas y llegó en el puesto décimo segundo lo que dejó contento a todos y de manera de Juancho Muñoz que siempre apostó al joven. FORMULA CINCO: Otra prueba para la categoria en este fin de semana donde en el autódromo capitalino desarrolla otra fecha del campeonato donde desde las 11 hs arranca con su espectáculo. CURSO: La idea es volver en la próxima carrera en la categoria Kart Plus y Coco su papá asegura que empezara a realizar los trámites para que Tobias Amarillo le de curso a sus ganas de correr en karting y mamá Martina que dice? RECUPERAR: Continuando con Amarillo el amor también volvió en su vida y nuestro personaje está tratando de recuperar su relación con la señorita con la cual se enamoró en su momento vinculada al karting por un familiar directo. De no creer! SUPERAR: El auto está armado en el taller de nuestra ciudad y se trabaja en el año chasis para intentar antes de finde estar en pista para la categoria de la ciudad de Benavidez y el mayor problema es poder superar el tema familiar. GANAS: Se muestra con ganas y entusiasmado ante la posibilidad de subirse a un auto para correr en la Clase TC 1600 en el Fiat Uno y Hernan Degiaccobi aguarda que se termine tal vehiculo en los proximos dias. FORMULA TRES METROPOLITANA: La categoria llega el fin de semana al autódromo de La Plata con otro parque interesante con dos finales donde desde las 11 hs televisa la TV Publica. SUMARSE: En cuanto al piloto local Juan Zucconi que está terminado su auto para poder sumarse a la categoria Formula Tres Metropolitana dejo entrever que si bien está avanzando aun no se sumará a la alta competencia. PRUEBAS: Lo concreto es que por estos días se espera además realizar una prueba en el autódromo de La Plata donde Zucconi quiere conocer su propio auto y afianzarse con el mismo. ABANDONAR: La clase Escuelita del Kart Plus realizó en el kartódromo de Zárate donde el pibe local Alfonso Raina que no logró su mejor buen fin de semana lo que lo llevó a abandonar tras un toque lo dejó fuera de la carrera. TURISMO 4000 ARGENTINO: Luego de un mes la categoria vuelve a la actividad este fin de semana en el autódromo de La Plata donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. CONTENTOS: La clase monomarca Fiat 128 viene de correr en el autódromo de Colon donde participó Silvestre Gallo que en la final terminó décimo segundo con la preparación de Diego Fangio que los mostró muy contentos a todo el equipo dado que dieron el total de vueltas. SALUD: El ex acompañante de Deggiacobi tenia pensado correr en karting en la categoria Kart Plus pero el representante de Lima Matias Casarotto un problema de salud no pudo ser parte de la competencia pero espera estar en la próxima. INAUGURAR: El comerciante Ruben Arce que acompaña y apoya a pilotos en este año viene de inaugurar otro emprendimiento comercial donde sobre la calle 25 de mayo 1021 se puede conseguir todo lo necesario para el mundo de construcción en seco y todos sus derivados. GANADORES: La categoria Kart Plus viene de correr en el kartódromo de Zárate con 80 karting en pista y los ganadores fueron en la Clase Promocional: Juan Davances. Master D: Sebastian Delacorte, Juniors: Lucas Zanelli, Master B: Namir Llanos, Pre Juniors: Gustavo Tadei, KTT: Alexis Martinez y Master C: Axel Burgos. DESARROLLAR: Como ya adelantamos en esta sección la joven Julieta Gelvez viene desarrollando su actividad en la categoria Tope Race ahora la representante de Zárate se sumó a la categoria Speed Agro Racing que viene de correr en Termas de Rio Hondo donde terminó en el puesto décimo segundo. PARTICIPAR: El Turismo Nacional viene de presentarse en el autódromo de La Rioja donde en la Clase Dos participó el piloto local Pablo Villaberde que en la final quedó en el puesto vigésimo cuarto. ESPECIAL: En la Clase A del Procar con carrera especial con pilotos invitados Nicolas Laccette en su propuesta quedó décimo y en la de invitado su papá Dario llegó sexto con el Ford que cuenta con la motorización de Matias Guillen. REPRESENTANTE: El zarateño Luis Afonso viene de correr en la Clase Master D de la categoria Kart Plus donde el representante de Zárate alcanzó el puesto décimo en la final sumando punto para el campeonato donde don Luis dejo entrever que mientras esten los presupuestos ahora las dos categorias Pako y Kart PLus. PODIO: Una vez mas el joven campanense Fausto Ciaponi sube al podio en la Clase 55 cc de la categoria ciclomotores en el ovalo de San Andres de Giles con un tercer puesto y suma para el campeonato con el ciclomotor que atiene su padre Duilio. HERMANOS: La categoria Rotax National se presentó en el kartódromo de Sunchales donde los hermanos Panetta se presentaron y Bautista en la Clase Micro Max ganó la carrera mientras que Santino en la Clase Juniors Max alcanzó el puesto decimo tercero. PARTICIPAR: Carly Bava participó como piloto invitado en la categoria Procar y en la Clase B llego con el Ford de los hermanos Caggiano en el segundo puesto lo que lo mostraba muy contento. TC PICK-UP: Nueva presentación para la categoria que visita el autódromo de La Plata por otra competencia del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. IAME: Esta especialidad del karting visita este fin de semana en el kartódromo de Ciudad Evita con otro parque interesante de máquinas que arrancan desde las 10 hs. PICADAS: En el picódromo de San Pedro vuelve la actividad este domingo donde desde las 10 hs empiezan con su show automovilistico. FINALIZAR: El Tope Race Juniors viene de correr el pasado fin de semana en el autódromo de Neuquen donde la representante de Zárate Julieta Gelvez finalizó en el décimo primer puesto. CUARTA: Quedó confirmada la cuarta fecha del campeonato para el TC Bonaerense donde sus dirigentes dieron a conocer esta posibilidad de presentarse en próximo fin de semana en el autódromo de Arrecifes.

