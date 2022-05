» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 22/may/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

HOY HABRÁ CAMPEÓN Esta tarde, desde las 16.00 horas, Boca Juniors y Tigre disputarán la final de la Copa de la Liga Profesional en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Ambos equipos compartieron la Zona B de la primera fase: el Xeneize fue 2º y luego superó a Defensa y Justicia (2-0) en Cuartos de Final y a Racing Club (6-5 en penales) en semifinales; mientras el Matador de Victoria fue 3º en la primera fase y luego dejó en el camino a River Plate (2-1 en el Monumental) en Cuartos de Final y a Argentinos Juniors (3-1 en los penales) en semifinales.



EL REGRESO DE INSÚA Rubén Darío Insúa se convirtió en el nuevo entrenador de San Lorenzo. Con su llegada, el Ciclón apuesta a un hombre de la casa para tratar de revertir su difícil momento. A sus 61 años, el exmediocampista formado en la institución, autor del gol del ascenso en 1982, fue presentado por el presidente en ejercicio, Horacio Arreceygor, y el nuevo coordinador de Fútbol Profesional, Matías Caruzzo. Será su segundo ciclo como DT de San Lorenzo: en el anterior consiguió la Copa Sudamericana 2002. "Estoy en el lugar en el que siempre quise estar. Me parecía un buen momento para regresar y se terminó dando. Este es un club muy grande y me siento con muchas ganas de trabajar", señaló el DT



CHANCE PARA COMU La 15ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana concluirá hoy cuando el líder Comunicaciones reciba la visita de San Miguel desde las 13.30 horas. En caso de ganar, el Cartero tomará cinco puntos de ventaja sobre su escolta Ituzaingó, que queda libre en esta jornada. Ayer jugaron: Deportivo Merlo 0-0 Talleres (RE), Cañuelas 5-0 Deportivo Armenio, J.J. Urquiza 0-0 Dock Sud, Argentino de Quilmes 1-2 UAI Urquiza, Acassuso 0-1 Villa San Carlos, Colegiales 1-0 Defensores Unidos y Los Andes 2-0 Fénix. PRIMERA D La tercera fecha de la Primera D comenzará este domingo con cuatro partidos: Deportivo Paraguayo vs Centro Español, Juventud Unida vs Central Ballester, Sportivo Barracas vs Argentino de Rosario y Defensores de Cambaceres vs Lugano. Mañana se medirán Muñiz vs Yupanqui. SIGUE MBAPPÉ Cuando parecía que su destino estaba en Real Madrid, el delantero Kylian Mbappé anunció ayer oficialmente su continuidad en Paris Saint Germain hasta 2025. Y para celebrarlo marcó por triplicado en la goleada 5-0 sobre Metz. El quinto y último tanto fue convertido por Ángel Di María, quien no continuará en la entidad de la capital parisina (a pesar que su intención era renovar por un año más) y se despidió ovacionado y con reconocimientos del Parque de los Príncipes. SE DEFINE LA PREMIER Hoy, desde las 12.00 (hora argentina) se disputa la última fecha de la Premier League. Manchester City (líder con 90 puntos) recibe a Aston Villa, mientras Liverpool (escolta con 89) será local ante Wolverhampton. En tanto, el tercer y último descenso se define entre Leeds United (35; visita a Brentford) y Burnley (35; local ante Newcastle).

