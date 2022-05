Tropilla suelta en el barrio Dallera

Eran 6 caballos que se encontraban en las inmediaciones de Burger King. A principios de mayo, un potrillo murió atropellado al cruzar la Ruta 9 desde San Felipe hacia el cementerio. Efectivos de la Policía Rural ahuyentaron a una tropilla de 6 caballos que se encontraban pastando sueltos en un terreno sin mejoras ni alambrado perimetral, detrás del Burger King, y se desplazaron hacia el barrio Dallera. Según trascendió, los uniformados no pudieron contactar al dueño de los equinos pero intervinieron para evitar que alguno se dirigiera hacia la colectora Sur o eventualmente a la ruta Panamericana, evitando así un potencial siniestro. Este tipo de circunstancias es más frecuente de lo que se cree, y la mayor parte del tiempo no hay que lamentar daños a terceros. Sin embargo, vale recordar que en los primeros días de este mes un potrillo murió atropellado en la Ruta 9 a la altura de San Felipe, mientras intentaba cruzar en dirección al cementerio. En la oportunidad, también tuvo que lamentar los daños ocasionados al conductor del Volkswagen Gol quien lo atropelló involuntariamente, además de los provocados al conductor de un Renault Fluence quien perdió el control de su vehículo y finalizó volcando por evitar al Gol y al caballo. En la oportunidad, tampoco apareció el dueño del animal y las autoridades tuvieron que disponer de su cuerpo, además de realizar todo el operativo correspondiente para asistir a los automovilistas y retirar los vehículos del lugar.

La Policía no pudo contactar al dueño de los equinos pero intervino para evitar un eventual siniestro.





A principios de este mes, un potrillo murió atropellado por un Volkswagen Gol.





El automovilista de un Renault Fluence volcó por evitar al Volkswagen Gol y al equino.

#Ahora policía Rural Zárate - Campana desplazó una tropilla de 6 caballos que se encontraban de los camiones estacionados detrás de Burger King. Arribaron hacia Barrio Dallera, se desconocen los propietarios. El riesgo es que los animales salgan al camino y provocar un accidente pic.twitter.com/GeInBao3rE — Daniel Trila (@dantrila) May 22, 2022