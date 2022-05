La falta de contundencia y fortuna volvió a castigar al Portuario, que cayó 3-1 en la ciudad de la Basílica y sufrió su novena derrota en diez fechas. El gol de Maciel en el adicionado solo sirvió para cortar una racha de más de 750 minutos sin convertir. Puerto Nuevo no puede salir de la racha adversa en la que se encuentra. El domingo por la mañana cayó 3-1 en su visita a Luján y sumó su sexta derrota consecutiva. Así llegó a once encuentros sin victorias (dos empates y nueve caídas) y quedó hundido en soledad en la última posición del Torneo Apertura de la Primera C con apenas 6 puntos en 16 presentaciones. Esta vez, en la ciudad de la Basílica, el Portuario tuvo 70 minutos en los que mereció mejor suerte. Incluso, en el arranque del juego, en una cancha que no estaba en buenas condiciones y con una formación que se viene repitiendo (ingresó Lojda por Cajes, pero se mantuvo el 4-2-3-1), salió mejor parado que su rival. Así se fue adueñando de la pelota y dispuso de una chance clarísima: Rodrigo Martínez recuperó alto, se metió en el área y definió con el pie abierto, al segundo palo, donde se terminó estrellando el balón. El Lujanero reaccionó tras esa situación y generó mucho daño en pocos minutos. A los 12, Balbuena se lució para desviar al córner un remate a quemarropa de Peralta, tras un centro bajo de Mendoza. Y a los 18, de contra, Mendoza desbordó por derecha y lanzó otro centro baja que no pudieron despejar ni Lara ni Carnelutto y que le quedó servido a Juan Martín para establecer el 1-0. Parecía entonces que el local tomaba las riendas de partido, pero eso no sucedió. Por el contrario: el Portuario siguió mejor plantado en la mitad de cancha (buena tarea del tándem Redondo-Serrano) y jugaba en terreno ajeno, generando infracciones y tiros de esquina. Así, a los 27, tras un despeje con los puños de Valiñas, Godoy cabeceó bombeado desde el borde del área y la pelota dio en la base del poste derecho, cuando ya todos la miraban entrar (Lara no se animó a asegurar, probablemente por considerarse en offside). El Auriazul siguió yendo por el empate y, sin hacer un partido brillante, estuvo muy cerca de conseguirlo. Primero con una individual de Martínez (de buen primer tiempo) que terminó en un remate que cruzó toda el área chica; y luego, con un cabezazo de Cueto, que ganó entre los centrales tras una buena habilitación de Serrano. Y más tarde, tras un buen pase de Redondo (siempre correctamente ubicado para recuperar), un sorpresivo cabezazo de Martínez (de buen primer tiempo) desde el borde del área se estrelló en el ángulo ante la atónita mirada de Valiñas, que nunca logró reaccionar. Sí: en tan solo el primer tiempo, el elenco campa-nense estremeció en tres oportunidades los postes, dejando en claro que era más que un Luján que no mostraba una idea clara de juego y que, encima, estaba sumamente incómodo por el andar del rival. En el inicio del complemento, los dirigidos por Franco Toloza volvieron a lucir mejor plantados y a los 3 minutos, Valiñas alcanzó a rozar un derechazo de Martínez que se metía contra su palo izquierdo. Y si Serrano (que lograba jugar sin marcas por momentos) hubiese acertado un par de habilitaciones a Lojda habría generado otras dos chances claras antes de los primeros 7 minutos. Igualmente, a los 9, una pelota parada lanzada por Serrano al primer palo fue anticipada por Godoy y estuvo muy cerca de convertirse en el empate (salió ancha por el segundo). Minutos después, en otra pelota parada, Redondo reclamó airadamente un penal cuando llegaba por el segundo palo para empujar (por la protesta, el capitán fue amonestado). Es que Puerto Nuevo no solo mereció el empate por su superioridad, sino que lo estuvo merodeando en múltiples ocasiones. Pero su falta de contundencia (llevaba siete partidos sin convertir) y de fortuna fue un castigo demasiado grande. Sobre todo a los 28 minutos, cuando el ingresado Ulises Bustos, en la primera pelota que tocó, clavó al ángulo un sablazo de 30 metros que se hizo imposible para Balbuena. El 2-0 fue un golpe de nocaut para un Auriazul que ya arrastraba demasiados golpes. De allí en adelante, el encuentro se le hizo cuesta arriba (especialmente en lo anímico) y a los 35, de contra, Luján sentenció la historia con la definición de Giacovino ante el achique desesperado de Balbuena. Con el partido totalmente liquidado, ya cuando empezaban a transitarse los minutos de adición, Maciel ejecutó impecablemente un tiro libre por sobre la barrera y señaló el descuento. Un tanto que apenas le sirvió al Auriazul para cortar una racha de 750 minutos sin convertir goles. Claro está: su gran necesidad es cortar su racha adversa de resultados para rearmarse, recuperar confianza e iniciar el camino para salir del fondo de la tabla. La próxima oportunidad será ante un Laferrere que llegará con invicto a Campana, pero con muchísimas dificultades para ganar (empató 11 de sus 15 partidos y lleva cinco fechas sin convertir).



MACIEL INGRESÓ EN EL TRAMO FINAL DEL PARTIDO Y DE TIRO LIBRE, CON UNA PRECISA EJECUCIÓN, CORTÓ LA SEQUÍA GOLEADORA DE PUERTO NUEVO.



SÍNTESIS DEL PARTIDO LUJÁN (3): Nahuel Valiñas; Nicolás Del Bué, Martín Bouvier, Martín Zuccaro; Hernán Pineda, Román López, Maximilino Pighín, Rodrigo Torres; Nahuel Peralta; Arturo Mendoza y Juan Martín. DT: Pablo López. SUPLENTES: Matías Caputo, Damián Iglesias, Ulises Bustos, Marcos Giacovino, Patricio Marrafeiro, Simón Martínez y Nicolás Parodi. PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Kevin Redondo, Julio Serrano; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; y Gastón Cueto. DT: Franco Toloza. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Sandro Areco, Santiago Ojeda, Eliseo Aguirre, Marcos Quiroga, Lucas Cajes y Maximiliano Maciel. GOLES: PT 18m Juan Martín (L). ST 28m Ulises Bustos (L), 35m Marcos Giacovino (L) y 46m Maximiliano Maciel (PN). CAMBIOS: ST 14m Aguirre x Serrano (PN), 17m Martínez x Delbué (L), 22m Cajes x Lojda (PN), 27m Giacovino x Mendoza (L) y Bustos x Peralta (L), 31m Maciel x Carnelutto (PN) y 37m Parodi x Martín (L) y Marrafeiro x López (L): AMONESTADOS: Peralta (L); Redondo y Aguirre (PN). CANCHA: Estadio Municipal de Luján. ÁRBITRO: Wenceslao Meneses. EXCURSIO LLEGÓ A LA CIMA Con su victoria 2-0 sobre Real Pilar como local, Excursionistas alcanzó a Midland en la cima de las posiciones. En cambio, el que dejó pasar su oportunidad fue Deportivo Español: perdió 2-0 ante Leandro N. Alem y no pudo cortarse como único líder (encima, todavía no quedó libre). Igualmente, el torneo está sumamente apretado: hay siete equipos separados en apenas tres puntos de distancia. Y doce en seis. Así quedó configurada la tabla luego de los resultados de la 16ª fecha: Atlas 1-3 Lamadrid, Liniers 2-1 San Martín (B), Central Córdoba (R) 1-3 Sportivo Italiano, Midland 1-1 El Porvenir, Luján 3-1 Puerto Nuevo, Victoriano Arenas 2-1 Argentino (M), Claypole 0-2 Berazategui, Excursionistas 2-0 Real Pilar y Dep. Español 0-2 Alem. Por la 17ª fecha jugarán: Sportivo Italiano vs Deportivo Español, L.N. Alem vs Midland, San Martín (B) vs Excursionistas, Real Pilar vs Atlas, El Porvenir vs Liniers, Lamadrid vs Claypole, Berazategui vs Victoriano Arenas, Argentino (M) vs Luján y Puerto Nuevo vs Laferrere.