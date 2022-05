Como en el inicio de la temporada, las Salaítas volvieron a vencer a las Portuarias, que perdieron un invicto de nueve juegos. Fue por 2-0, en el estadio Carlos Vallejos. En la próxima fecha, las Auriazules visitarán a Banfield. El fin de semana se puso en marcha la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se trata de la etapa que definirá los dos ascensos a la Primera A y que tiene a Puerto Nuevo entre los aspirantes a uno de esos boletos. Y las Portuarias comenzaron este camino con una derrota dolorosa, aunque para nada determinante. De hecho, la experiencia reciente así lo indica: es que cayeron 2-0 frente a Argentino de Rosario, único equipo que había logrado vencerlas en lo que va de la temporada. Fue en la primera fecha de la Zona B, cuando las Auriazules cayeron 3-2 en su visita a las Salaítas. Pero después de ese traspié hilvanaron una racha de nueve encuentros sin derrotas que les permitió terminar en el segundo puesto de la Zona B y clasificar con amplio margen a la actual Zona Campeonato. El domingo, en el estadio Carlos Vallejos, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez sufrieron de su propia medicina: Argentino abrió el marcador desde una pelota parada y en una jugada que no tuvo una definición clara tras el centro bajo al primer palo (marcó Romina Luna). En desventaja, las Portuarias pelearon por llegar al empate y, en algún momento del trámite, hasta lo merecieron justificadamente. Sin embargo, esta vez no pudieron concretar y, en el cierre del encuentro, tras una pifia de Nancy Ríos, la delantera Camila Mansilla se escapó sola y sentenció el pleito ante el achique de Michelle Ribarola. En esta oportunidad, el DT Néstor Gómez presentó la siguiente formación titular: Michelle Ribarola; Marina González, Nancy Ríos, Soledad Medina, Daira Fuster; Patricia Arévalos, Marisa González, Sabrina Ogrine, Brisa Rodríguez; Karen Ramírez y Micaela Rodríguez. En tanto, como relevos estuvieron Valentina Cejas, Guadalupe Gómez, Solange Ferulano, Paloma Domenech, Bárbara Corte y Maia Valles. El próximo compromiso de Puerto Nuevo en esta Zona Campeonato será como visitante, frente a Banfield, que perdió 2-1 ante San Miguel el último fin de semana. Los restantes resultados de la primera fecha fueron: Vélez Sarsfield 5-0 Argentino de Quilmes, Sarmiento de Junín 0-3 Belgrano de Córdoba y All Boys 4-1 Argentinos Juniors. En tanto, Atlas vs Claypole se juega este miércoles.

LA FORMACIÓN DE LAS PORTUARIAS EN EL INICIO DE ESTA ZONA CAMPEONATO.