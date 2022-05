P U B L I C





ABRIÓ CON SUBA El dólar blue inició la semana en alza y cerró a $ 206,50, mientras que los tipos de cambio financieros continuaron en baja y el Banco Central (BCRA) continuó acumulando reservas, según las principales cotizaciones del mercado cambiario. Tras dos bajas consecutivas el dólar paralelo dejó de ser el tipo de cambio minorista más barato del mercado, tras aumentar un 1,21% y ascender $ 2,50, por lo que la brecha con el dólar oficial asciende al 66,1% y con el mayorista oficial quedó en 73,6%. Luego de perder $4 entre jueves y viernes de la semana pasada, volvió a superar al dólar ahorro, que cerró este lunes por encima de los $205. El Banco Central aceleró las adquisición de divisas al comprar alrededor de US$150 millones, el segundo mayor monto diario en lo que va del mes, en medio de una firme venta de los productores agropecuarios y exportadores. VUELVEN LOS PRÓCERES El presidente Alberto Fernández presentó los nuevos billetes que se comenzarán a circular dentro de seis meses y marcan el regreso de los próceres en reemplazo de los animales, y sostuvo que la moneda "es un instrumento de soberanía al que no vamos a renunciar". Eva Perón vuelve con nuevo diseño al billete de $100; Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy estarán en el 200; Manuel Belgrano y María Remedios del Valle en el de 500 y José de San Martín en el de 1.000. Tal como había adelantado el Banco Central días atrás, no habrá nuevas denominaciones y el de $1.000 seguirá siendo el billete más alto. Con su frase sobre los billetes y la soberanía, el mandatario aludió de forma crítica a las iniciativas de dolarización de la economía argentina que plantean algunos dirigentes opositores, entre ellos Javier Milei. ACUERDO ACEPTADO El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli aceptó la oferta de 1,6 millones de pesos del Presidente de la Nación, Alberto Fernández,; y de 1,4 millones de pesos de la primera dama, Fabiola Yáñez, para dar por cerrada la causa judicial por el escándalo del festejo que hubo en Olivos en plena pandemia a mediados de 2020. El magistrado decidió "homologar" el acuerdo propuesto entre los imputados y la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez, y ambos deberán pagar en un plazo no mayor a los diez días. El destino de los fondos será la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (A.N.L.I.S.). El 14 de julio de 2020 fueron varias personas al cumpleaños de Fabiola Yáñez, muchos asistentes suyos y amigos, así como el propio Presidente de la Nación. La foto se filtró el año pasado e inicialmente el mandatario dijo que "no existió delito" porque ese encuentro no generó contagios de coronavirus. La causa tramitó inicialmente en Comodoro Py y luego pasó por jurisdicción a San Isidro, donde se disputaban la competencia del caso el juez Mirabelli y la jueza Sandra Arroyo Salgado. SOLDADO CONDENADO El Tribunal de Distrito Solomiansky de Kiev condenó al soldado ruso Vadim Shishimarin a cadena perpetua por haber matado a un civil en la región de Sumy, publicó la prensa oficial ucraniana. "El tribunal encuentra a Vadim Shishimarin culpable de cometer un delito penal en virtud de la Parte 2 del artículo 438 del Código Penal de Ucrania y lo sentencia a cadena perpetua", sentenció el juez de la causa y a continuación se dejó sin cambios la medida cautelar hasta que entre en vigor la condena: prisión preventiva. Según el artículo 438 del Código Penal de Ucrania, el maltrato de prisioneros de guerra o civiles, la expulsión de civiles para trabajos forzados, el saqueo de los valores nacionales en los territorios ocupados, el uso de medios de guerra prohibidos por el derecho internacional, otras infracciones de las leyes y costumbres de la guerra, así como dar la orden de cometer tales actos, se castigan con pena de prisión de ocho a doce años.