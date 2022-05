Roberto Feletti renunció a la Secretaría de Comercio Interior

Lo hizo en disconformidad con la política económica que lleva adelante Martín Guzmán. Lo reemplaza Guillermo Hang, actual director del BCRA. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, presentó ayer la renuncia en disconformidad por el rumbo de la política económica, y en especial en el enfoque sobre cómo atacar la inflación, según lo expresó en su carta de dimisión al presidente, Albero Fernández. La salida de Feletti se produjo luego de que el presidente decidiera fortalecer al ministro de Economía, Martín Guzmán, al traspasar la Secretaría de Comercio del Ministerio de la Producción que comanda Matías Kulfas, a la órbita del Palacio de Hacienda. El viernes ambos ministerios emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaban el nuevo organigrama del área económica, en el que además se ratificaba la continuidad de Feletti. Sin embargo, tras un primer encuentro con Guzmán, Feletti dio a conocer su renuncia. El ahora ex funcionario mantuvo discusiones públicas con Guzmán y le había reclamado un reordenamiento de la macroeconomía. Ese pedido incluía un aumento de las retenciones a los cereales para desacoplar los precios internacionales de los internos. Está medida fue rechazada por Guzmán en varias ocasiones, lo que ahondó las diferencias. "Yo no soy mago", había sostenido Feletti apenas unas horas de que se conociera la inflación de abril del 6%, en elíptica crítica a Guzmán. También en réplicas públicas, Guzmán pidió que las diferencias políticas se salden dentro del Gobierno y que no se expongan a la luz de la sociedad debido a que la confrontación debilitaba la credibilidad política del Gobierno. El actual Director del Banco Central, Guillermo Hang reemplazará a Roberto Feletti como secretario de Comercio de la Nación. Hang tiene "larga trayectoria en la función pública, habiéndose desempeñado en diferentes áreas del Ministerio de Economía desde el año 2008 al año 2015", indicó un parte del Palacio de Hacienda. El nuevo secretario de Comercio es Licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (2009).

