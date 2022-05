El cambio, el agua, el poder espiritual y paranormal. Es la posibilidad de reinventarnos todo el tiempo, de nacer una y otra vez, nacimiento y nutrición. Todo y nada. Fuerza gestora. Memoria galáctica.

Animal de poder: lagarto, cocodrilo, tiburón. Piedra turquesa. Elemento: zinc. Parte del cuerpo: la sangre, los ganglios. Este dia nos enseña lo bueno y lo malo. Habla de fin y principio. terminar algo para darle comienzo a algo nuevo. La palabra clave de hoy es: confianza y creatividad. Agua primordial, líquido amniotico, energía básica de la creación. Soltá los celos y la desconfianza. No sos el ombligo, mirá a tu alrededor! Da, que viene multiplicado, el cosmo provee. ESta energisa nos hace recordar todo, lo prometido, lo bueno y lo malo, no usemos esa memoria para pasar factura. Fuí en continuado, fluí para que la energia universal circule y no se corte. Hermosa energia, es el útero gestor de donde todo parte. Controla la posesividad, el impulso desmedido y la crueldad, no pelees ni contestes de manera que lastime a otro, que lo dañes! Confia en lo que sos, en lo que tenes y en lo que viene! Si por hoy pudieramos creer en todo lo que nos viene de las esferas superiores y pudieramos seguir esos mensajes, lo que recibimos podriamos darnos cuenta donde esta el pelogro y donde sentirnos comodos y bien asi nos ahorraríamos mucho camino.Toma el atajo.

