El mediocampista de Villa Dálmine, de gran rendimiento ante Gimnasia de Jujuy, analizó el triunfo y destacó el crecimiento del equipo: "Desde el partido con Belgrano que venimos con otra confianza. Ojalá podamos seguir por este camino". Por primera vez en la temporada, después del 3-0 sobre Gimnasia de Jujuy, la salida de los jugadores de Villa Dálmine de los vestuarios de Mitre y Puccini tuvo esa alegría que solo contagian las victorias. Los rostros distendidos de los jugadores, algunas bromas internas y la predisposición para con la prensa eran evidencia clara de ello. Después de mucho renegar, el primer triunfo del campeonato en Campana permitió ver otro semblante. Y Laureano Tello, uno de los que puso siempre la cara en las difíciles, lo confirmó: "Estamos muy contentos por haber vuelto a ganar de local", señaló el mediocampista, una de las grandes figuras del Violeta ante el Lobo jujeño. "Fue un partido muy difícil, sobre todo en la primera media hora, porque ellos jugaban muy bien. Pero después nos pudimos acomodar y con el gol empezamos a sacar adelante el juego", marcó en su primer análisis. Y no hay dudas: la volea de Rafael Sangiovani tras la asistencia de Lautaro Díaz destrabó el encuentro para el equipo de nuestra ciudad. "Después del gol justificamos la victoria. En el entretiempo hablamos especialmente de la manera en que teníamos que presionarlos, especialmente en lo que estábamos haciendo con Rafa y Agustín (Alberione). Corregimos eso y con (Braian) Camisassa estuvimos más pendientes de los jugadores que se metían a nuestras espaldas. Y una vez que empezamos a ganar esas pelotas se nos hizo más fácil, los empezamos a frenar y de contra lo terminamos ganando", explicó Tello sobre el vuelco de 180 grados que dio el partido en el segundo tiempo. La victoria sobre el elenco jujeño terminó confirmar una levantada que ya venía asomando en el conjunto que dirige Carlos Pereyra. Contra Belgrano había merecido mejor suerte. Y en el empate contra Almirante Brown dejó una imagen positiva, con mayor despliegue y sacrificio, demostrando el buen impacto que tuvo en el plantel la "mini pretemporada" desarrollada durante la fecha libre. "Venimos laburando mucho. No estábamos bien físicamente, pero hemos mejorado en ese aspecto. Y cuando uno está bien físicamente y con confianza, deja todo adentro de la cancha", remarcó el mediocampista. "Desde el partido con Belgrano que venimos con otra confianza y con un mejor semblante en el grupo. Y creo terminamos de coronar este buen momento con la victoria ante Gimnasia. Ojalá podamos seguir por este camino", se ilusionó Tello de cara al trascendental partido que afrontará el Violeta el próximo sábado, cuando enfrente como visitante a Flandria, otro de los equipos que pelea por salir de la zona baja de la tabla.

CON UN GRAN DESPLIEGUE Y UNA NOTABLE MEJORÍA EN EL SEGUNDO TIEMPO, EL VOLANTE FUE UNA DE LAS FIGURAS DEL VIOLETA ANTE GIMNASIA (J). ANOCHE SE CERRÓ LA 16ª FECHA Villa Dálmine comparte la 30ª posición con otros tres equipos que suman 14 puntos. Por debajo quedaron Güemes, Flandria, Tristán Suárez y Santamarina. Sin importar lo que haya hecho otros equipos, la 16ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional fue muy positiva para Villa Dálmine: haber obtenido su primer triunfo como local era algo sumamente necesario para el plantel. Lamentablemente, por la magra campaña previa y por resultados que se dieron en la jornada, los tres puntos no le alcanzaron para trepar algunos escalones más. De hecho, por su diferencia de gol negativa, el Violeta quedó 33º en la tabla, más allá que comparte la 30ª posición junto a Atlético de Rafaela (perdió 1-0 con Ferro Carril Oeste), Mitre de Santiago del Estero (cayó 2-1 con Guillermo Brown en Puerto Madryn) y Sacachispas (sorprendió 1-0 a Chacarita en San Martín). Entre los que volvieron a superar al equipo de nuestra ciudad están el mencionado Ferro (el domingo venció a La Crema) y Temperley, que ayer superó 2-1 como visitante a un Deportivo Riestra que se encuentra "barranca abajo" (tres empates y tres derrotas en sus últimas seis presentaciones). En cambio, Güemes (SdE) no pudo recuperar su lugar respecto al Violeta, dado que igualó 0-0 como local con Deportivo Morón y se plantó en las 13 unidades. Otro resultado positivo para Villa Dálmine en la lucha por la permanencia fue la derrota de Tristán Suárez, que cayó 1-0 en su visita a San Martín de Tucumán. Con esta victoria, el Ciruja volvió a ubicarse a cinco puntos de distancia de Belgrano (el Pirata tiene un partido menos porque ya quedó libre) y recuperó el segundo puesto que Brown de Adrogué le había quitado por su triunfo 2-1 del sábado ante Instituto. Y en el cuarto lugar ya aparece Estudiantes (BA): el equipo que dirige Walter Nicolás Otta le ganó 2-1 a Quilmes y llegó cuatro éxitos y un empate en sus últimas cinco presentaciones. Los demás resultados de esta 16ª fecha fueron: Atlanta 0-0 Deportivo Maipú, All Boys 1-1 Deportivo Madryn, Defensores de Belgrano 0-0 Agropecuario, Santamarina 0-3 Independiente Rivadavia, San Martín (SJ) 3-1 Nueva Chicago, San Telmo 0-1 Alvarado, Gimnasia (M) 2-0 Estudiantes (RC) y Chaco For Ever 0-1 Almagro. La fecha 17 comenzará el viernes con Independiente Rivadavia vs Estudiantes (BA) y Agropecuario vs Brown (A). El sábado jugarán: Nueva Chicago vs Chaco For Ever, Instituto vs Chacarita, Sacachispas vs Guillermo Brown, Flandria vs Villa Dálmine, Tristán Suárez vs Defensores de Belgrano y Quilmes vs Atlanta. El domingo será el turno de: Deportivo Madryn vs Güemes, Estudiantes (RC) vs All Boys, Almagro vs San Telmo, Deportivo Maipú vs San Martín (SJ), Gimnasia (J) vs Almirante Brown, Alvarado vs Gimnasia (M), Mitre vs Atlético de Rafaela, Temperley vs Belgrano y Ferro vs Santamarina. Y el lunes cierran Dep. Morón vs Riestra.