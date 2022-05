» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/may/2022 de La Auténtica Defensa. Vóley:

La Primera Caballeros se impuso 3-1 en el arranque de la octava fecha de la División de Honor y logró su quinta victoria. El sábado recibe a Ferro Carril Oeste. Por la octava fecha del Campeonato 2022 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana venció 3-1 a Universidad de Buenos Aires y sigue creciendo en la tabla de posiciones. El encuentro se disputó el lunes por la noche, en el Polideportivo Braian Toledo de Los Polvorines, con transmisión de DeporTV. Y se definió a favor del CCC con los siguientes parciales: 25-13, 22-25, 25-22 y 25-20. De esta manera, el Tricolor consiguió su quinta victoria en este campeonato, llegó a los 14 puntos y, momentáneamente, comparte el 4º puesto con River Plate (los ocho mejores clasifican a los playoffs). En esta oportunidad, los dirigidos por Oscar Romano salieron a la cancha con Juan Pablo Romero (armador), Nicolás Robins (opuesto), Juan Alamino y Santiago Aulisi (puntas), Fabián Flores y Ramsés Cascú (centrales) y Rodrigo Michelón (líbero). Luego ingresaron Eduardo Molina, Federico Leone, Sebastián Aguirregomez-corta, Nicolás Gómez y Luca Damiano. El lunes por la noche, además, se jugaron otros tres partidos de la octava fecha: Universidad Nacional de Tres de Febrero venció 3-1 a Náutico Hacoaj; San Lorenzo superó 3-0 a Universidad Nacional de La Matanza; y Ciudad de Buenos Aires se impuso 3-0 sobre La Matanza Deportes. La programación se completará esta noche con: Ferro vs Boca, Defensores de Banfield vs River Plate y Municipalidad de Lomas de Zamora vs Vélez Sarsfield. Así, por el momento, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Buenos Aires, 21 puntos; 2) San Lorenzo, 17 puntos; 3) Defensores de Banfield, 16 puntos; 4) River Plate y Ciudad de Campana, 14 puntos; 6) Ferro Carril Oeste, Municipalidad de Lomas de Zamora y UNTREF, 13 puntos; 9) Boca Juniors, 10 puntos; 10) UNLaM, 8 puntos; 11) Vélez Sarsfield, 7 puntos; 12) Náutico Hacoaj y La Matanza Deportes, 5 puntos; 14) Universidad de Buenos Aires, 3 puntos. En tanto, el próximo compromiso de la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana será este sábado 28 de mayo, cuando reciba la visita de Ferro desde las 21.00.

EL FESTEJO DE LOS JUGADORES TRICOLORES EN EL POLIDEPORTIVO BRAIAN TOLEDO.

LA FORMACIÓN DEL CCC EN EL COMPROMISO ANTE UBA, QUE SE JUGÓ EN EL POLIDEPORTIVO BRAIAN TOLEDO. LUCA DAMIANO, EN EL ARGENTINO SUB 18 El juvenil Tricolor fue convocado a la Selección Metropolitana. El juvenil Luca Damiano, integrante del plantel superior del Club Ciudad de Campana que está disputando la División de Honor, fue convocado por la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) para integrar el Seleccionado que estará participando del Campeonato Argentino Sub 18. El certamen se disputará desde este miércoles en Chapadmalal, en el Polideportivo de la Federación Argentina (FeVA). En el torneo masculino, además del Seleccionado Metropolitano, también participarán combinados de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego. El equipo de la FMV es dirigido por Alejandro Aldana y el plantel se completa con Iñaki Ramos (GEVP), Ramiro Rodríguez y Sebastián Kozlovzki (Vélez), Luciano Godoy Guerrieri y Tomás Milidoni (Lomas de Zamora), Ezequiel Vázquez, Máximo Robles, Ramiro Gatman, Uriel Lazo, Luca Duek y Agustín Winer (Ciudad de Buenos Aires), Ignacio Girardi Beauge (River Plate) y Ramiro Rotezzi (77 FC).

EL JUVENIL INTEGRA EL PLANTEL SUPERIOR DEL CCC.

