Karting:

Los hermanos Panetta participaron de la primera fecha del Campeonato Italiano







En Franciacorta, Bautista se quedó a las puertas de la final en la poblada categoría Mini GR3. En tanto, Santino fue 8º y 13º en las finales de la X30 Junior. Los hermanos Bautista y Santino Panetta participaron el pasado fin de semana de la primera fecha del Campeonato Italiano ACI de Karting, en el circuito de Franciacorta. El menor participó de la categoría Mini GR3, que contó con 81 participantes. Entre tantos pilotos, la clasificación es una instancia clave del evento y Bautista no tuvo fortuna: enganchó un auto en trompo y perdió gran parte de sus posibilidades de establecer su vuelta rápida. Así quedó 71º y, por ello, debió largar desde el fondo en cada una de las cuatro mangas, en las que terminó 29º, 29º, 14º y 20º. Con esos resultados se ubicó en el puesto 60, por lo que debió afrontar el Repechaje para tratar de ganarse uno de los ocho lugares restantes en la Final. Y a pesar de largar 32º, el campanense fue por ese objetivo, logrando avanzar 20 lugares en la carrera y terminando en la 12ª ubicación, a apenas cuatro posiciones de un boleto para la Final. Por su parte, Santino llegaba a este compromiso luego de su participación en la primera fecha del Academy Trophy de la FIA que se desarrolló en Genk, Bélgica. Y en Franciacorta se mostró entre los más rápidos en los entrenamientos de la categoría X30 Junior (28 inscriptos). Posteriormente, en una clasificación "medio enredada" se quedó con el 10º puesto. Y en las mangas culminó 11º (había sido 5º en pista, pero fue retrasado por penalización) y 3º (en esta segunda serie marcó el récord de vuelta). De esta manera se ganó el 6º cajón de la grilla para la primera final. Y en carrera logró avanzar hasta la 3ª ubicación, aunque no pudo sostener ese lugar y terminó 6º. Posteriormente fue penalizado y lo retrasaron dos lugares, una situación que le permitió largar la segunda final desde la primera posición, dado que para dicha grilla se invertían los 8 primeros. En esa segunda final, Santino pudo sostener su lugar al frente del pelotón en el inicio, pero luego fue perdiendo ritmo y se le fueron ensuciando las gomas, situación que lo terminó retrasando al 9º puesto (tras ser penalizado pasó al 13º). Entonces, en el balance final del evento quedó en el 11º lugar. El próximo desafío de Bautista y Santino será la fecha de la IAME Series Italia que se desarrollará del 2 al 5 de junio en la Pista Azzurra, Jesolo.



BAUTISTA AFRONTÓ UNA COMPETENCIA DE LA QUE PARTICIPARON 81 PILOTOS.





SANTINO PELEÓ ADELANTE EN LA CATEGORÍA X30 JUNIOR.



Miércoles 25 de Mayo de 2022:

