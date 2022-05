» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/may/2022 de La Auténtica Defensa. "Sin mujeres no":

La UCR Campana contra la desigualdad de género







Autoridades del partido firmaron un compromiso para no exponer en eventos político-partidarios en donde no haya al menos una mujer en calidad de ponente, experta o invitada. "Nos comprometemos públicamente a no participar como ponente en ningún evento político-partidario (conferencia, acto público, congreso, jornadas o similar) o mesa redonda de más de dos ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de ponente/experta/invitada. Asimismo, instamos al cumplimiento de lo establecido en la ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres (Artículo 6º, b. s/Violencia Institucional)", reza una parte del documento suscripto por la Unión Cívica Radical (UCR) de Campana. La ceremonia contó con la presencia de Lucia Rodríguez, vicepresidente de la juventud UCR Buenos Aires, quién expresó: "la garantía del principio de igualdad entre varones y mujeres requiere de medidas de acción positivas para promover la participación igualitaria de mujeres en roles de decisión, en todos los espacios de la vida política, incluso ya no a partir del establecimiento de cupos, sino en condiciones de plena paridad". El evento finalizó con la rúbrica, por parte de los hombres; dirigentes y militantes, del compromiso asumido. "Es hora de llamar a la acción a nuestros correligionarios para acompañar los principios de igualdad de nuestro partido radical y promover las voces de las mujeres que lo integran con vocación militante y participación en las decisiones", expresaron.



