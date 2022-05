» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/may/2022 de La Auténtica Defensa. Concejales del FdT pidieron adelantar el aumento salarial para los trabajadores municipales







Se trata del incremento que debiera aplicarse en los meses de septiembre y diciembre. A su vez, solicitaron al Intendente dar un aumento acorde a la realidad inflacionaria proyectada. "Los trabajadores municipales son quienes se ponen la gestión al hombro, y muchos perciben salarios por debajo de la línea de pobreza", sostuvieron. "Los trabajadores municipales son quienes a diario se ponen al hombro la gestión, incluso durante los momentos más críticos de la pandemia. En cada sector, trabajan para resolver los conflictos a nuestros vecinos. Lamentablemente, muchos de estos trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza" explicó la Concejal del Frente de Todos, Georgina López, al argumentar la presentación de un proyecto de comunicación donde se solicita al departamento Ejecutivo, adelantar el aumento salarial para los trabajadores municipales. Según la edil, el Intendente Abella debe tener consideración del adelanto "de acuerdo a la realidad que se vive. El acuerdo salarial anunciado por el Municipio ha sido insuficiente. Otros Municipios han cerrado paritarias por encima del 60%. En el caso de Campana, el porcentaje ha sido más bajo, no llega al 44%, y por ello es necesario adelantar el aumento por más mínimo que sea". El proyecto fue acompañado por el bloque oficialista, desde donde consideraron que los montos del acuerdo "han quedado desactualizados", y se sumaron al pedido efectuado al Intendente de reconsiderar esta situación. Según el proyecto elevado al Departamento Ejecutivo, debería adelantarse el 10% de incremento salarial previsto para el mes de Septiembre, al igual que el otro 10% contemplado para otorgarse durante Diciembre. "No buscamos alterar el presupuesto ni mucho menos. Se trata de recursos presupuestados oportunamente. Solo pedimos al Intendente tenga consideración por los trabajadores municipales, y les permita percibir anticipadamente un aumento salarial merecido, pero que resulta poco" concluyó la Concejal Georgina López.

Para la concejal Georgina Lopez, el Intendente Abella debe tener consideración del adelanto "de acuerdo a la realidad que se vive



P U B L I C I D A D