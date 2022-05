» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/may/2022 de La Auténtica Defensa. Suman 21 los muertos tras el ataque en una primaria de Texas, EEUU







El gobernador de Texas informó que en el cruento tiroteo, en la ciudad de Uvalde, murieron al menos 18 estudiantes y tres adultos, uno de ellos una docente. El presunto tirador, un joven de 18 años, fue abatido por la Policía. Al menos 18 estudiantes y tres adultos, entre ellos una maestra, fueron asesinados este martes a balazos por un joven de 18 años que finalmente fue abatido en una escuela primaria de ciudad de Uvalde, en Texas, Estados Unidos, donde otras 15 personas recibieron heridas, algunas de ellas de gravedad. El cruento ataque se registró en la Escuela Primaria Robb y fue perpetrado por el joven identificado como Salvador Ramos, de origen hispano, el cual antes habría disparado sobre su abuela, según trascendió. Cerca del mediodía, según informaron medios locales, Ramos, provisto de una pistola y un rifle de asalto, se dirigió a la escuela en un vehículo, el cual abandonó a unos metros del establecimiento. "Se cree que abandonó su vehículo e ingresó a Robb Elementary en Uvalde con una pistola y también tenía un rifle, pero eso aún no está confirmado", dijo esta tarde el gobernador de Texas, Greg Abott. "Disparó y mató horriblemente, incomprensiblemente a 14 estudiantes y mató a un maestro. Sr. Ramos, el tirador, él mismo ha fallecido. Se cree que los oficiales que respondieron lo mataron", sostuvo el mandatario en una conferencia de prensa, recoge el sitio ABC. Además, otros 15 niños y dos adultos resultaron heridos en el tiroteo, según funcionarios del hospital. Catorce niños y un adulto fueron trasladados al Centro Médico Uvalde, mientras que una niña de 10 años y una mujer de 66, que se encontraban en estado desesperante, fueron llevadas al Hospital Universitario de San Antonio, el único centro de trauma Nivel 1 para ambos adultos y niños de la esa región del sudoeste del país. "Los tejanos de todo el estado están de luto por las víctimas de este crimen sin sentido y por la comunidad de Uvalde. Cecilia y yo lamentamos esta horrible pérdida e instamos a todos los tejanos a unirse para mostrar nuestro apoyo inquebrantable a todos los que están sufriendo", dijo Abbott en un comunicado. "Agradecemos a los valientes socorristas que trabajaron para finalmente asegurar la Escuela Primaria Robb. He dado instrucciones al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a los Texas Rangers para que trabajen con las fuerzas del orden locales para investigar a fondo este delito", añadió el gobernador.

Además, otros 15 niños y dos adultos resultaron heridos en el tiroteo.



P U B L I C I D A D