Me desperté de buen humor, pasé por la cocina, el perro estaba echado, me vio y se acercó para jugar, un poco lo hace por simpático, pero sé que cuando está juguetón es porque tiene hambre. Entonces fui a buscar la bolsa de alimento, él me siguió, cuando abro la bolsa veo que estaba vacía. ¿Cómo le explico que no hay comida y que es domingo? Él estaba contento mirando la bolsa, yo la volví a mirar junto con él y al ver el fondo vacío me acordé cuando nos mandaron a comprar masitas en la casa de la nona. Nos mandaron a comprar medio de Palmeritas y un cuarto de Vainillas. A mí me gustaban una especie de obleas de doble piso con frutilla, eran caras y cuando las compraban desaparecían enseguida, había que tener mucha suerte para encontrar el plato con obleas recién puesto sobre la mesa.

Ir a hacer mandados es una buena ocasión para callejear y recrear la tarde. La plata la llevaban siempre los más grandes, generalmente eran las mujeres, el que volvía con la bolsa del mandado se sentía dos o tres años más grande. Recuerdo que salimos de la casa de la nona y repetí una frase que se decía al hacer algún mandado: ¡Yo llevo la bolsa! Ninguno me contradijo, el silencio me relajó, ahora iba contento hacia el almacén del cholo. Cuando llegamos estaba baja la inmensa cortina de chapa. Volvimos sin las masitas y alguien dijo: ¡El cholo está cerrado! Yo no podía ni hablar, jamás hubiera dicho esa frase. Esa tarde la vida no me dio revancha, la nona hizo tostadas.