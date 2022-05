Abella recibió a la patinadora Lourdes Mercuri, quien participará del Sudamericano en San Juan

La joven campanense, quien ya se ha consagrado campeona nacional en Patín Artístico, competirá el viernes en el estadio Marta Orellana. Antes compartió un ameno encuentro con el intendente y la concejal Elisa Abella.

La campanense Lourdes Mercuri (14 años), quien se ha consagrado en dos oportunidades como campeona nacional en Patín Artístico, competirá este viernes en San Juan, en el marco de los primeros Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas.

Antes de este compromiso, la joven de nuestra ciudad fue recibida por el intendente Sebastián Abella, con quien compartió sus experiencias y sus ilusiones de cara a este certamen que se desarrollará en el estadio Marta Orellana de la provincia cuyana. Del encuentro también participaron la concejal Elisa Abella y el director de Deportes del Municipio, Matías Lugo.

Lourdes ya se ha coronado campeona nacional en dos oportunidades: en categoría Quinta C en 2019 (en Puerto Madryn); y en Cuarta C, en 2021 (en Salta). En esta oportunidad, en San Juan, estará participando de la categoría Segunda C Cadetes, en la que competirá con otras 50 patinadoras.

La joven entrena en la Escuela EPALS, que funciona en el club Boca de Tigre, de la localidad de Escobar. Lo hace tres veces por semana, aunque en la preparación para este Sudamericano ha sumado más días de práctica para llegar de la mejor manera.

"Siempre es un placer recibir a deportistas de nuestra ciudad y conocer sus historias de esfuerzos, superación y compromiso con el deporte. Lourdes es un ejemplo en ese sentido y espero que en este Sudamericano pueda seguir creciendo y disfrutando de lo que hace con tanta pasión", señaló el intendente Abella, luego de la reunión que mantuvo con la joven patinadora, sus padres Juan Manuel Mércuri y Lorena Arriola y su entrenador Luciano Salvaterra.