Breves: Deportivas

AFA: ÁRBITROS DESIGNADOS La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó ayer las designaciones arbitrales para los partidos del fin de semana de las categorías de Ascenso. De esta manera, se confirmó que Ramiro López estará al frente del partido que Villa Dálmine disputará el sábado desde las 15.30 frente a Flandria en Jáuregui por la 17ª fecha de la Primera Nacional. Mientras que Sebastián Habib tendrá la responsabilidad de conducir el duelo que Puerto Nuevo sostendrá el domingo desde las 15.30 ante Laferrere en el estadio Carlos Vallejos, por la 17ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C.



SELECCIÓN: EN BILBAO De cara a la "Finalissima" que disputará frente a Italia el próximo miércoles 1º de junio en Wembley (Londres), la Selección Argentina se entrenó ayer en Bilbao con la presencia de Lionel Messi y casi todos los convocados que juegan en Europa, a excepción del defensor Marcos Senesi, jugador del Feyenoord, quien hoy estará disputando la final de la Conference League ante Roma y se sumará mañana. En tanto, Franco Armani y Julián Álvarez recién arribarán el viernes. CLASIFICÓ VÉLEZ En el cierre del Grupo C de la Copa Libertadores, Vélez Sarsfield goleó anoche 4-0 como local a Estudiantes de La Plata (ya tenía el primer puesto asegurado y presentó una formación alternativa) y se clasificó a los Octavos de Final: con 8 puntos, el Fortín postergó a Nacional de Uruguay (7), que le ganó 3-0 a Bragantino (5). FALTA BOCA Con el triunfo de Vélez de anoche, el único equipo argentino que todavía no ha podido clasificar a la próxima instancia es Boca Juniors, que mañana está obligado a vencer como local a Deportivo Cali para avanzar a Octavos de Final. Previamente, esta noche jugarán River Plate (será local ante Alianza Lima desde las 19.00) y Colón de Santa Fe (visita a Peñarol en Montevideo desde las 21.00). SE LA JUEGA EL ROJO Esta noche, desde las 21.30 horas, Independiente recibirá la visita de Ceara de Brasil en el cierre del Grupo G de la Copa Sudamericana. El conjunto de Avellaneda está obligado a ganar por dos goles de diferencia para quedarse con el primer puesto y, así, obtener su boleto a los Octavos de Final. HURACÁN ELIMINADO Con una destacada actuación del campanense Federico Recalde (quien, además, convirtió un penal clave en la definición), Deportivo Madryn eliminó ayer a Huracán en la primera ronda de la Copa Argentina. En un partido disputado en el Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario, el Aurinegro se impuso 4-3 en el desempate desde los doce pasos, después de la igualdad 0-0 en los 90 minutos. Hoy continuará la primera fase con otros dos duelos: Platense vs Belgrano (15.05: TyC Sports) y Gimnasia de La Plata vs Liniers (17.10; TyC Sports). CHAU MOSTAZA Después de la derrota 1-0 ante Colegiales por la 15ª fecha de la Primera B Metropolitana, Reinaldo Merlo se despidió de la conducción técnica de Defensores Unidos. Bajo sus órdenes, el conjunto zarateño cosechó 5 victorias, 5 empates y 4 derrotas en 14 presentaciones. Así, con 20 puntos se ubica en la 9ª posición del Torneo Apertura que sigue liderando Comunicaciones, a pesar de su derrota 3-2 como local frente a San Miguel.

