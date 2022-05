Falleció Osvaldo "Bali" Fraticelli

Fue concejal, Presidente del Concejo Deliberante de Campana y Gerente Regional de Seguridad e Higiene de Tenaris. En la actualidad era el presidente del Club Independiente. "Vivo una etapa hermosa disfrutando a mis nietas, viajando y disfrutando la casa en la isla. Más no puedo pedir", señaló la semana pasada Osvaldo "Bali" Fraticelli quien nos dejó este jueves, mientras se encontraba de viaje por Turquía junto a su esposa Rosa Petta. Aficionado entre otros deportes a la pelota paleta, desde 2019 había asumido la presidencia del Independiente Athetic Club de la avenida Mitre 926: "Venimos de un período en el que un diferendo legal con el concesionario de la planta baja complicó la dinámica del club, a lo que se sumó el paráte de la pandemia. Así arrastramos una deuda que por suerte y con el compromiso de los socios hemos remontado", comentó a este medio en octubre del año pasado, y al mes siguiente se concretó acuerdo con la franquicia "Hell’s Pizza". Licenciado en Seguridad e Higiene Industrial por la Universidad de Morón, su carrera profesional la desarrolló casi en su totalidad en TenarisSiderca, donde ingresó en 1979 como asistente de Seguridad e Higiene, y llegó a ser Gerente Regional de Tenaris, luego de un paso entre 1998 y 2000 por Sidor, cuando la siderúrgica venezolana todavía era manejada por el Grupo Techint. También participó en política. Afiliado al radicalismo, en 2015 fue electo concejal por el Frente para la Victoria (fue primer candidato de la lista que, ese año, encabezó Stella Maris Giroldi). Incluso, llegó a desempeñarse como Presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD). "Decidió asumir estos compromisos desde su rol de vecino, con una trayectoria de gran prestigio profesional en el sector privado, levantando las banderas de los ideales justicialistas y el amor a Campana. Le tocaron grandes responsabilidades en tiempos difíciles. Las desarrolló con esfuerzo, dedicación, honestidad, lealtad y compañerismo", lo recordaron ayer desde el bloque de concejales PJ-FdT.

