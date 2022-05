Delivery al Hospital

El siniestro tuvo lugar el miércoles por la noche, en el cruce de avenida Varela y Jacob Un joven ingresó a la Guardia del hospital municipal el miércoles por la noche con politraumatismos y un fuerte dolor en una de sus manos, luego de impactar con su moto a la altura de la rueda trasera derecha de un Fiat Punto. Mientras se encontraba realizando tareas de reparto, el joven transitaba por la avenida Varela en sentido a la plaza Eduardo Costa cuando, por circunstancias que se desconocen, no visualizó que el Fiat estaba cruzando por Jacob.

LA MOTO CIRCULABA POR VARELA HACIA LA PLAZA, E IMPACTO A UN FIAT PUNTO QUE CRUZABA POR JACOB.

#Dato choque en Av. Varela y Jacob. Ocurrió anoche entre una moto y un Fiat Punto. El motociclista con lesión en una mano fue trasladado por SAME al hospital San José. Un móvil de Comando Patrulla permaneció señalizando en el lugar. pic.twitter.com/b29qeHoq6E — Daniel Trila (@dantrila) May 26, 2022