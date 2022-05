Alonso acompañó el Acto del 25 de Mayo en la Unidad Penitenciaria 41 de Campana

La diputada Soledad Alonso participó del acto de conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810, junto a directivos, personal docente y alumnos privados de su libertad que asisten a la Escuela Primaria de Adultos 701. "Escucharlos hablar de libertad, sabiendo que la libertad la llevan dentro de sus corazones, me llena de esperanza y optimismo… Es el mejor acto del 25 de Mayo al que asistí en mi vida", señaló ayer la diputada provincial Soledad Alonso al dirigirse a los alumnos de la Escuela Primaria de Adultos 701 "Rafael Obligado", que funciona dentro de las instalaciones de la Unidad Penitenciaria 41 de Campana. Durante el acto conmemorativo de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, también estuvieron presentes la Jefa Distrital Soledad Dechima, todas las Inspectoras de Rama del Distrito; la Directora de la EPA 701 Paola Meloni e integrantes de su cuerpo docente; además del Director de Unidad 41, Guillermo Rodríguez; el Subdirector de Asistencia y Tratamiento Alexis Tissera; el Coordinador de Cultura y Educación Matías Acosta; el Jefe de Penal Rodrigo del Pozo; y la Auxiliar Administrativa de Cultura y Educación; Cecilia Franco. "Los políticos –señaló la legisladora provincial- tenemos la obligación de buscar las herramientas necesarias para que no los privados de libertad no caigan en la reincidencia, y en eso estamos con el Patronato de Liberados que hoy encabeza Aníbal Hnatiuk. La Educación es un derecho, y es primordial que los privados de su libertad lo ejerzan para que en el momento de la salida tengan más oportunidades de reinserción en la sociedad. Por eso, también es fundamental el trabajo que se realiza dentro de la unidad penitenciaria incentivando, formando, acompañando para que los estudiantes puedan seguir avanzando y recibirse, tanto del personal docente como el cuerpo directivo, como también del personal administrativo involucrado como es el caso de nuestra vecina, Cecilia Franco". En la oportunidad, la Diputada Alonso también realizó una donación específica para la EPA 701 consistente en materiales de librería asociados al desarrollo y creación de contenidos gráficos en sus aulas para ser confeccionados por los propios alumnos y docentes. "Es la quinta vez desde que inicié mi mandato como diputada que, por diferentes circunstancias, visito el complejo penitenciario de Campana. Creo que es importante apoyar y darle visibilidad a las mejoras que se están llevando a cabo en el Servicio Penitenciario Bonaerense en general y en Campana en particular para mejorar las condiciones de vida de quienes están privados de su libertad, para que tengan acceso a la educación y de calidad, y también para que puedan desarrollar un oficio que les pueda servir en el día de mañana, ya sea para conseguir un empleo o para desarrollar su propio emprendimiento", concluyó la legisladora.

