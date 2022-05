Después de que cayeran un par de heladas, las que en la ciudad no se vieron pero si en campo abierto o en las islas, el barro en suspensión del agua en el Paraná Guazú y el Paraná Bravo decanto mucho y esto hizo que este más limpia y clara, por consiguiente el pejerrey comenzó a comer más firme. Preparando una nueva jornada de pesca convoque a participar de la misma a los colaboradores y amigos Valentín del Castillo y Jorge Alberto Robson, con quienes dispuestos a acompañarme y después de habernos provisto de unas inmejorables porciones de mojarras en Carnadas el Toro de ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane, realizamos el viaje hasta la guardería náutica del Camping Recreo Keidel donde tengo en guarda mi embarcación Gino. Con todos los elementos necesarios a bordo para la pesca, fotografías y filmación, salimos aguas abajo del Paraná Guazú navegando por unos minutos hasta el último de los muelles del pantano, allí nos amarramos a un palo que se encuentra en el agua y procedimos al armado de equipos, compuestos por cañas telescópicas de cuatro metros, reeles frontales cargados con multifilamento, en cuanto a las boyas utilizamos colores verdes limón combinadas con blanco, negras combinadas con rosa y blancas con celeste, colores estos que nos brindaron buena visibilidad a la distancia, con brazoladas de entre los 20 a los 35 centímetros y en los punteros o palitos pescadores la última brazolada entre los 50 y 60 centímetros. Terminado el armado de equipos y habiendo realizado los encarnes de los anzuelos, nos largamos en el primer garete que por el viento noreste nos sacaba rio afuera, aquí pude dar con el primer pique y captura de un pejerrey muy vigoroso y combativo de lindo porte. Habiendo llegado a la boca del Doradito sin más respuestas, navegamos entonces a través de este hasta salir nuevamente al Guazú en inmediaciones de la boya 167, aquí iniciamos un garete pegado a los juncos y el viento nuevamente nos sacaba rio afuera. En la zona más playa y de juncales los piques no se hicieron esperar y nuestras boyas comenzaron a marcar corridas en todas las direcciones, logrando la captura de hermosos pejerreyes, pero la continuidad de nuestra gareteada rio afuera también nos siguió brindando la oportunidad de piques, tal vez mas espaciados, de igual manera no podíamos sacarle los ojos a las boyas porque el pique era inminente y aquí rio afuera mejoraban los portes. Terminada nuestra gareteada sobre la costa contraria, remontábamos el rio regresando a nuestro punto de partida para comenzar de nuevo y así copiamos la gareteada varias veces con idénticos resultados. Promediando el mediodía decidí navegar hasta el Paraná Bravo frente al Alférez Nelson Page, aquí reacondicionamos nuestros equipos y carnadas y comenzamos a realizar nuevos intentos al garete, los piques fueron instantáneos en todas las boyas y en todas las medidas de brazoladas, teniendo piques a la vez en las tres líneas, logrando de esta manera muy buenos ejemplares de pejerreyes, a decir verdad ninguno chico todos de un tamaño de mediano a grande. Concluimos esta gareteada con muy buenas capturas a la altura del arroyo las piedras, pensé en copiar la gareteada por el excelente resultado obtenido, pero a su vez me seducía la idea de probar más rio abajo hacia la zona del Gutiérrez, así fue que nuevamente motor en marcha navegamos hasta el espeque del kilómetro 164, donde nos largamos nuevamente en una gareteada inmejorable al estar al reparo del viento, hasta el momento en todas las gareteada el viento nos llevaba rio afuera, pero en este lugar derivábamos con la embarcación y las boyas en una forma inmejorable a unos cinco o siete metros de la costa y los juncales, realmente esta zona fue una fiesta de piques y capturas, al igual que rio arriba los pejerreyes comían firmes y en todas las medidas de brazoladas, además de las mojarras vivas funciono muy bien el filet bien finito del mismo pejerrey, nos extrañó mucho la ausencia de piques y capturas de algunos chafalotes, lachas, sardinas o dientudos muy usuales en esta época, pero en cambio casi finalizando la jornada recibí un pique muy violento en una de mis boyas tratándose de un doradillo que fue regresado a su habitad y a Valentín por su parte le desaparecieron todas las boyas del agua, después de una ardua pelea logro subir a bordo un pati que rondo los dos kilos de peso. Indiscutiblemente el pejerrey ya ingreso al Paraná Guazú y el Paraná Bravo, al que se lo puede encontrar en toda su extensión, no solamente de embarcado sino que también desde los muelles y costas, lógicamente que con el servicios de un buen guía de la zona o con una embarcación la pesca rinde siempre mucho más. Desde los muelles una de las boyas que siempre dieron excelentes prestaciones son las yo yo de 20 a 30 milímetros, en colores verde limón, blancas o negras las que debido a la altura de los muelles se las ve muy bien, además de tener la posibilidad de variar las profundidades de brazolas sin tener que cambiar las mismas. Recuerden que además de mojarras vivas, las isocas siempre fueron una muy buena y rendidora opción para estos pesqueros. En nuestro programa televisivo Nº 932 de esta semana, te mostramos la primer parte de todo lo comentado en esta nota, además nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Indiscutiblemente el pejerrey ya ingreso al Paraná Guazú y el Paraná Bravo, al que se lo puede encontrar en toda su extensión, no solamente de embarcado sino que también desde los muelles y costas, lógicamente que con el servicios de un buen guía de la zona o con una embarcación la pesca rinde siempre mucho más. Desde los muelles una de las boyas que siempre dieron excelentes prestaciones son las yo yo de 20 a 30 milímetros, en colores verde limón, blancas o negras las que debido a la altura de los muelles se las ve muy bien, además de tener la posibilidad de variar las profundidades de brazolas sin tener que cambiar las mismas. Recuerden que además de mojarras vivas, las isocas siempre fueron una muy buena y rendidora opción para estos pesqueros.

