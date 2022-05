Breves: Deportivas

ÚLTIMO, PERO PRIMERO Boca Juniors fue el último equipo argentino en clasificar a los Octavos de Final de la Copa Libertadores. Pero, finalmente, lo hizo como primero en su zona: el Xeneize venció 1-0 como local a Deportivo Cali con gol de Alan Varela y, como Corinthians igualó 1-1 con Always Ready, se quedó con la cima del Grupo E. Como primeros también clasificaron River Plate (goleó 8-1 a Alianza Lima con 6 tantos de Julián Álvarez), Colón de Santa Fe (a pesar de su derrota 2-1 ante Peñarol) y Estudiantes de La Plata. Y como segundos lo hicieron Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba. Hoy, a las 13.00, comenzará la ceremonia que sorteará los enfrentamientos de Octavos.



RACING ELIMINADO Sin el campanense Leonardo Sigali, Racing sufrió ayer una sorpresiva derrota como local frente a River Plate de Uruguay (1-0) y, de esa manera, quedó eliminado de la Copa Sudamericana por diferencia de gol. Así, los únicos equipos argentinos que avanzaron a los Octavos de Final fueron Lanús (superó 1-0 a Metropolitanos de Venezuela y conquistó el Grupo A) y Unión de Santa Fe (anoche goleó 4-0 a Junior en Barranquilla y ganó el Grupo H). En cambio, Independiente (0-2 con Ceara), Defensa y Justicia y Banfield, al igual que Racing, no lograron superar la fase de grupos. FIXTURE DEFINIDO Ayer se informó el fixture del Torneo 2022 de la Liga Profesional de Fútbol que comenzará el 5 de junio, se extenderá hasta el 23 de octubre y definirá campeón, clasificaciones a copas continentales y dos descensos. El certamen será todos contra todos y tendrá 27 jornadas. En la primera se destacan los duelos Boca vs Arsenal, Defensa y Justicia vs River, San Lorenzo vs Independiente y Racing vs Huracán. El súperclasico se jugará en la 18ª fecha. PRIMERA NACIONAL La 17ª fecha comienza este viernes con dos partidos: Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires (18.00) y Agropecuario vs Brown de Adrogué (20.10). Por su parte, Villa Dálmine estará visitando mañana a Flandria en un partido que se jugará desde las 15.30 horas.