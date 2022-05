Caída en la diagonal Sarmiento

Fue ayer, sobre el lomo de burro que se encuentra entre Estrada y Jean Jaures. Una mujer de mediana edad ingresó ayer por la tarde a la Guardia del hospital municipal con politraumatismos varios, luego de caer de su moto en la diagonal Sarmiento. Aparentemente, la mujer transitaba en dirección a la plaza Eduardo Costa cuando al trasponer el lomo de burro que se encuentra entre Estrada y Jean Jaures, perdió el control de la moto y cayó a cemento sin mediar otra circunstancia ni terceros en el siniestro. En el lugar estuvieron presentes efectivos del Comando de Patrullas, y personal de la Patrulla Urbana Municipal, quienes asistieron a la lesionada hasta la llegada de la ambulancia del SAME, que realizó el traslado.

En el operativo, participaron Comando de Patrullas, Patrulla Urbana Municipal y SAME.

