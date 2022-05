Después de haber logrado su primera victoria como local, el Violeta se enfrenta a un rival directo en la lucha por la permanencia. El partido se juega desde las 15.30 en Jáuregui, con arbitraje de Ramiro López.

El pasado sábado, en un momento en que el equipo parecía estar confirmando una levantada, Villa Dálmine necesitaba ponerle fin a su sequía como local y lo consiguió con un muy buen triunfo sobre Gimnasia de Jujuy. Hoy, siete días después, afrontará otro compromiso muy importante para su presente: desde las 15.30 horas visitará a Flandria, un rival directo en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional. Por ello, y por su necesidad de darle forma a una racha positiva que lo aleje del fondo de la tabla, se trata de un duelo clave para el Violeta.

El plantel conducido por Carlos Pereyra mostró una mejoría física después de la "mini pretemporada" realizada en el marco de su fecha libre y con su primera victoria como local de la temporada también levantó anímicamente. Factores que debe combinar para seguir mejorando en su funcionamiento. Y para tratar de volver a sumar de a tres, obviamente.

En ese aspecto vale destacar que logró convertir 5 goles en sus últimas dos presentaciones. Y que no dependió exclusivamente de los delanteros: cuatro de esos tantos fueron obra de mediocampistas y el restante, de un defensor. Una variante muy importante, teniendo en cuenta que 11 de sus 12 conquistas previas habían sido marcadas por atacantes.

En contrapartida, le ha costado hacerse fuerte en los primeros tiempos de sus últimos dos encuentros. Tanto contra Almirante Brown como frente a Gimnasia (J) fue superado claramente en momentos de la primera parte. En cambio, en ambos complementos mejoró y logró volcar el trámite a su favor.

Y la única modificación que "Jetín" realizaría hoy en la alineación inicial podría estar relacionada a esta cuestión: Nicolás Bertochi (suspendido ante el Mirasol y suplente frente al Lobo) retornaría a la titularidad. De confirmarse esta variante, Rafael Sangiovani (afectado por una molestia abdominal) saldría del once.

Por ello, la probable formación Violeta para esta tarde sería: Alan Sosa; Agustín Alberione, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Laureano Tello, Braian Camisassa, Sangiovani o Bertochi; Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Federico Haberkorn.

La nómina de convocados se completa con Francisco Salerno, Gabriel Pusula, Franco Costantino, Nicolás González, Francisco Nouet y Juan Cruz Franzoni.

Por su parte, Flandria llega a este encuentro inmerso en una racha negativa de siete presentaciones sin victorias, con cuatro empates y tres derrotas. Y aunque tuvo una buena actuación ante Belgrano en Córdoba (terminó perdiendo 2-0), ahora acumula cuatro juegos sin convertir goles.

Hasta el momento, el Canario suma 12 puntos en 16 partidos (todavía no quedó libre) y se ubica en la 35ª posición, a dos unidades de Villa Dálmine (33º). Por eso, desde su perspectiva, la victoria es aún más vital que para el conjunto campanense.

El partido, correspondiente a la 17ª fecha, se pondrá en marcha a las 15.30 horas en el estadio Carlos V, en Jáuregui, y contará con el arbitraje de Ramiro López, quien tendrá como asistentes a Mariano Rúas y Diego Romero y como cuarto árbitro, a Juan Cruz Robledo.



CAMISASSA, UN POLIFUNCIONAL QUE LE DA ALTERNATIVAS A PEREYRA AL MOMENTO DE VARIAR EL ESQUEMA.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 40: en 39 partidos, Villa Dálmine venció en 17 ocasiones y convirtió 45 goles, mientras Flandria logró 13 triunfos y señaló 35. Empataron en 9 oportunidades.

COMO LOCAL FLANDRIA. Se enfrentaron 19 veces: Flandria ganó 10 (22 goles) y Villa Dálmine se impuso en 7 (19 goles). Empataron 2 partidos.

EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El domingo 19 de marzo de 2017, por la 23ª fecha de la Primera Nacional 2016/17, Flandria se impuso 1-0 con gol de Franco Costa.

APOSTILLAS: Como visitante, Villa Dálmine acumula 3 partidos sin vencer a Flandria, con un empate y dos derrotas.

EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO VISITANTE

El miércoles 20 de agosto de 1997, por la 1ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C 1997/98, Villa Dálmine se impuso 1-0 en Jáuregui. La síntesis del partido fue la siguiente:

FLANDRIA (0): Javier Comité; Pablo Menseguez, Sergio Kaezuk, José Nieva y Orlando Contreras; Gustavo Brito (Horacio Scheffer), Hugo Díaz, José Quevedo (Pedro Nieva) y Gonzalo Gianice (Leonardo Basso); Fabián Menseguez y Mariano Ramírez. DT: Omar Santorelli. SUPLENTES: Ricardo Isasi y Rubén Scheffer.

VILLA DÁLMINE (1): Daniel Ratica; Jorge Martín Piñón, Hugo Giannabella, Víctor Malchiodi, Pablo Galiano; Walter Friedrich, Diego Frattini, Daniel Ielsich, Miguel Castrellón; Alejandro Marinilli y Gastón Soriano (Fabián Itabel). DT: Osvaldo Lamelza - Eduardo Quinteros. SUPLENTES: Emilio Fariña, Lucas Boni, Ariel Germán Giles y Héctor Raúl Gutiérrez.

GOL: ST 26m Marinilli (VD). EXPULSADO: ST 45m Hugo Díaz (F). CANCHA: Flandria. ÁRBITRO: Alejandro Castro.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA FRENÓ A ESTUDIANTES (BA)

En el inicio de la 17ª fecha de la Primera Nacional, Independiente Rivadavia frenó el gran andar que traía Estudiantes de Buenos Aires: la Lepra se impuso 2-0 y volvió al triunfo después de dos caídas consecutivas. En cambio, el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta cortó una racha de cinco partidos sin derrotas, en la que había cosechado 13 de los últimos 15 puntos disputados.

Además, también ayer, Brown (A) igualó 1-1 como visitante frente a Agropecuario en Carlos Casares y no pudo superar a San Martín (T) en la segunda posición

La programación continuará hoy con seis encuentros: Instituto vs Chacarita (15.10; TyC Sports), Nueva Chicago vs Chaco For Ever (15.10; DirecTV), Sacachispas vs Guillermo Brown (15.30), Flandria vs Villa Dálmine (15.30), Tristán Suárez vs Defensores de Belgrano (18.00) y Quilmes vs Atlanta (19.10).

Mañana domingo jugarán: Deportivo Madryn vs Güemes (15.00), Estudiantes de Río Cuarto vs All Boys (15.10), Deportivo Maipú vs San Martín SJ (15.30), Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown (15.30), Alvarado vs Gimnasia de Mendoza (16.00), Mitre vs Atlético de Rafaela (17.00), Temperley vs Belgrano (17.10), Ferro Carril Oeste vs Santamarina (19.10) y Almagro vs San Telmo (21.10).

El lunes se cerrará la fecha con Deportivo Morón vs Deportivo Riestra (21.10).