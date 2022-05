El DT zarateño hará dupla con Franco Toloza y mañana será su estreno oficial en el duelo ante Laferrere. Hoy comienza la 17ª fecha con el partido entre Real Pilar y Atlas. El presente de Puerto Nuevo es sumamente delicado: acumula seis derrotas consecutivas y apenas ha logrado sumar 2 de los últimos 33 puntos disputados. De esa manera, cayó a la última posición del Torneo Apertura de la Primera C. En ese marco, el entrenador Franco Toloza, en acuerdo con la dirigencia de la institución, ha buscado alternativas para tratar de revertir este difícil momento y esta semana confirmó la incorporación de Sergio Desilvestri al cuerpo técnico. "El Gato", de 49 años y gran experiencia en Defensores Unidos, conformará dupla técnica con Toloza, quien adelantó que el zarateño tendrá "mucho protagonismo" en la toma de decisiones. El primer contacto de Desilvestri con el plantel fue en los días previos al encuentro con Luján (derrota 3-1 del Auriazul en la ciudad de la Basílica). En tanto, esta semana fue presentado ante los jugadores por la Comisión Directiva, que avaló la propuesta de Toloza de sumarlo al cuerpo técnico. Así, oficialmente, este domingo tendrán su primer compromiso como dupla técnica cuando Puerto Nuevo reciba la visita de Laferrere desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Posteriormente, el equipo de nuestra ciudad quedará libre y, luego, cerrará su participación en este Torneo Apertura visitando a Argentino de Merlo, por lo que el duelo de mañana ante el Villero será el último como local en este certamen. Este juego ante Laferrere corresponde a la 17ª fecha que se iniciará hoy con el duelo entre Real Pilar y Atlas (19.00). Un partido que podría darle un tercer líder al campeonato: en caso de ganar, el Monarca llegará a 27 puntos e igualará la línea de Midland y Excursionistas. Los restantes ocho partidos de la fecha se jugarán mañana domingo, todos desde las 15.30: Sportivo Italiano vs Deportivo Español, L.N. Alem vs Midland, El Porvenir vs Liniers, San Martín (B) vs Excursionistas, Lamadrid vs Claypole, Berazategui vs Victoriano Arenas, Argentino (M) vs Luján y Puerto Nuevo vs Laferrere.



