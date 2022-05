El Municipio aclaró que no tiene vinculación con empresas de alarmas

Lo hizo ante reiterados llamados de vecinos en relación a publicidades que se prestan a la confusión con la utilización del nombre de la aplicación municipal de seguridad. Desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana informaron que el Municipio no tiene vinculación de servicios con sistemas de alarmas hogareñas o comerciales. Según se explicó, la aclaración fue realizada a raíz de reiterados llamados de vecinos en relación a publicidades de sistemas de alarmas que se prestan a la confusión. Esto se debe a que, en sus anuncios en redes sociales, estas empresas mencionan la frase "Alerta Campana", que es el nombre de la aplicación de prevención y seguridad creada por el Municipio que le permite a los vecinos denunciar de forma rápida y directa tanto un hecho delictivo como una emergencia. Pero esta aplicación municipal, que es gratuita y se descarga a través del Play Store o del App Store, no se vincula con ningún sistema de alarma privada, sino que conecta al celular de la persona usuaria con el Centro de Monitoreo de Campana. Así, a través de esta App, los vecinos pueden acceder de forma sencilla y directa a la asistencia de la Policía, de Violencia de género, Bomberos Voluntarios y SAME Provincia.



UN EJEMPLO: UN ANUNCIO QUE INCLUYE LA FRASE "ALERTA CAMPANA"