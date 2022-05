Impuesto a las Ganancias: el piso para asalariados sube a $280.792 desde junio

El aguinaldo quedará exceptuado y 1,2 millones mas de personas no pagarán. El Gobierno anunció la suba del piso del Impuesto a las Ganancias, para la cuarta categoría, a $ 280.792, que comenzará a regir desde el 1 de junio y el medio aguinaldo del mes próximo quedará exento de los descuentos del tributo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunciaron el cambio junto a los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, tras una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández. La medida eleva el actual piso de $225.000 hasta los $280.792 y además de actualizar el mínimo no imponible de Ganancias, el Gobierno anticipó que el medio aguinaldo de junio quedará excluido del pago del impuesto. Según la normativa vigente, el aguinaldo queda alcanzado por el impuesto a las ganancias cuando el promedio de las remuneraciones brutas del año supera el piso mínimo desde el cual se paga el tributo. Ahora, a partir de la decisión oficial, el medio sueldo anual complementario no estará afectado. Guzmán explicó que en 2019, bajo la gestión de Mauricio Macri como presidente, "2,1 millones de personas tributaron el impuesto a las ganancias" y que el año pasado se reformó el tope del gravamen y "se logró reducir en 1,2 millones de personas, trabajadores y trabajadoras, que tributaban este impuesto". El ministro añadió que el Gobierno "dispone políticas para defender los intereses de los y las trabajadores".