Efemérides del día de la fecha, 28 de Mayo

PREDESTINADO AL INFIERNO El General San Martín dejó escrito en el punto cuatro de su testamento: "Prohíbo el que se me haga ningún género de funeral, y desde el lugar en que falleciere, se me conducirá directamente al cementerio sin ningún acompañamiento, pero sí desearía, el que mi corazón fuese depositado en el de Buenos Aires". El 28 de mayo de 1880, el transporte naval "Villarino" llegó al puerto de Buenos Aires tras su viaje inaugural, trayendo los restos del Libertador que fueron trasladados a la plaza San Martín, frente a su monumento ecuestre. Ahí, el presidente Nicolás Avellaneda, el expresidente Domingo Faustino Sarmiento y el embajador de la República del Perú en Argentina doctor Evaristo Gómez Sánchez pronuncian calurosos discursos. El pueblo argentino respondió generosamente y mediante colectas populares y fondos nacionales se construyó su mausoleo en la Catedral de la Metropolitana. Tal como lo pidió la Iglesia en ese momento, la cabeza del cajón se construyó inclinada, símbolo de la "predestinación al infierno" con la que cargan los masones...



EL PADRE DE JAMES BOND El 28 de mayo de 1908 nace en Londres el escritor, periodista y agente del servicio secreto británico Ian Fleming, creador de la serie de novelas de espías protagonizadas por James Bond. La primera novela del popular "agente 007" fue "Casino Royale", publicada en 1952. Diez años después se estrenó "Dr. No", la primera película sobre el espía "con licencia para matar".



NACE LEONARDO FAVIO El 28 de mayo de 1938 nace en la localidad mendocina de Las Catitas el cantautor, actor y director de cine Leonardo Favio (Fuad Jorge Jury Olivera?). Filmó 30 películas, 11 como Director, entre ellas: Crónica de un niño solo (1964); El romance del Aniceto y la Francisca (1966); Juan Moreira (1973); Nazareno Cruz y el lobo (1975, con escenas en las barrancas de Otamendi); Perón, sinfonía del sentimiento (1999). También grabó 19 discos. Falleció en 2012.



LA MADRE DE LOS JARDINES DE INFANTES El 28 de mayo de 1950 muere en La Rioja a la edad de 77 años la educadora y pedagoga Rosario Vera Peñaloza, quien en 1900 fundó el primer jardín de infantes de la Argentina. Una calle del barrio porteño de Puerto Madero lleva su nombre.