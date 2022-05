P U B L I C



La enfermedad de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que daña la glándula tiroidea. La enfermedad de Hashimoto afecta a más mujeres que hombres. Es la causa más común de hipotiroidismo (insuficiencia tiroidea). La enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que afecta a la glándula tiroides. La tiroides es una pequeña glándula ubicada en la base del cuello. La glándula tiroides crea hormonas que controlan muchas actividades de tu cuerpo, incluso qué tan rápido late tu corazón y qué tan rápido quemas calorías. En aquellas personas con la enfermedad de Hashimoto, el sistema inmunitario crea anticuerpos que atacan equivocadamente a la tiroides. Esto daña la glándula tiroides, por lo que no genera suficiente hormona tiroidea. La enfermedad de Hashimoto suele provocar hipotiroidismo. El hipotiroidismo, cuando es grave, puede provocar que tu metabolismo se ralentice, lo que hace que ganes peso, tengas fatiga y otros síntomas. Es posible que no tengas síntomas de la enfermedad de Hashimoto por años. El primer signo suele ser una tiroides agrandada, llamada bocio. El bocio puede ocasionar una hinchazón en la parte frontal del cuello. Es posible que lo sientas en la garganta o que se te dificulte tragar. Sin embargo, la mayoría de las personas no tienen síntomas, y los bocios no suelen causar dolor. Algunas mujeres con la enfermedad de Hashimoto tienen problemas para quedar embarazadas. La enfermedad de Hashimoto suele generar una glándula tiroidea hipoactiva (hipotiroidismo). Los síntomas de insuficiencia tiroidea incluyen sentirse cansada, sentir frío cuando otras personas no, constipación, aumento de peso y períodos menstruales más fuertes de lo normal. La enfermedad de Hashimoto se trata con una dosis diaria de levotiroxina. Es la misma hormona que genera la glándula tiroides. Es posible que se deba acudir varias veces al médico luego de iniciado el tratamiento para evaluar el nivel de la hormona estimulante de la tiroides (TSH, por sus siglas en inglés). La hormona tiroidea actúa lentamente, así que puede tardar varios meses para que los síntomas desaparezcan.