El síndrome del túnel carpiano (STC) es el nombre que recibe un grupo de problemas que incluyen hinchazón, dolor, hormigueo y pérdida de fuerzas en tu mano y muñeca. Las mujeres tienen tres veces más posibilidades de sufrir de STC que los hombres. El STC es el nombre que recibe un grupo de problemas que incluyen hinchazón, dolor, hormigueo y pérdida de fuerzas en tu mano y muñeca. Tu muñeca está formada por pequeños huesos que forman un canal estrecho o túnel carpiano. Los tendones y los nervios llamados los nervios medios pasan a través de este túnel desde tu antebrazo hasta tu mano. El nervio medio controla el sentido y las sensaciones en el lado de la palma de tu pulgar y tus dedos. A veces, la hinchazón y la irritación de los tendones ejercen presión en el nervio de la muñeca, lo que causa los síntomas del STC. Por lo general, se ve afectada la mano hábil. Sin embargo, cerca de la mitad de las personas que sufre STC tiene síntomas en ambas manos. Por lo general, el STC comienza lentamente con sensaciones de ardor, hormigueo y entumecimiento en la muñeca y la mano. Las zonas más afectadas son el pulgar, el dedo índice y el dedo medio. Al principio, los síntomas aparecen con más frecuencia a la noche. Muchas de las personas que sufren de STC no encuentran la conexión entre una actividad durante el día que pueda estar causando el STC y los síntomas tardíos. Además, muchas personas duermen con la muñeca doblada, lo que puede causar más dolor y síntomas durante la noche. A medida que el STC empeora, puede sentirse el hormigueo durante el día también, junto con dolor que va desde la muñeca hasta el brazo o hacia los dedos. Por lo general, el dolor se siente en la palma de la mano. Otro de los síntomas del STC es la debilidad en las manos, que empeora con el tiempo. Algunas personas con STC tienen dificultades para tomar un objeto, hacer un puño o agarrar un objeto pequeño. También puede sentirse hinchazón en los dedos aunque no estén inflamados. Con el tiempo, esta sensación aparecerá con más frecuencia. Si no se trata, el STC puede causar la pérdida de sensibilidad en algunos dedos y debilidad permanente del pulgar. Con el tiempo, los músculos del pulgar pueden desaparecer. Eventualmente, las personas que sufren de STC pueden tener dificultades para diferenciar el frío y el calor al tacto. Las mujeres tienen tres veces más posibilidades de sufrir de STC que los hombres. Aunque hay pocas investigaciones sobre por qué esto es así, los científicos tienen varias ideas. Puede ser que sea porque los huesos de las muñecas son naturalmente más pequeños en las mujeres, lo que crea un espacio más reducido por el cual deben pasar los nervios y tendones. Otros investigadores están estudiando los vínculos genéticos que hacen que sea más probable que las mujeres tengan daños musculoesqueléticos como el STC. Las mujeres también tienen grandes cambios hormonales durante el embarazo y la menopausia que las hacen más propensas a sufrir de STC. Es importante que un médico trate el STC para prevenir un daño permanente del nervio de la muñeca y los músculos de la mano y el pulgar. Primero deben tratarse las causas subyacentes, como diabetes o un problema en la tiroides. Si no se trata, el STC puede causar un daño en el nervio que conduce a la pérdida de la sensibilidad y la fuerza en la mano. Con el tiempo, los músculos del pulgar pueden debilitarse y dañarse. Incluso puedes perder la capacidad para distinguir el frío y el calor al tacto. El daño permanente se da aproximadamente en un 1 porciento de las personas con STC. Es mucho más fácil tratar el STC en etapas tempranas. La mayoría de los pacientes con STC mejoran luego de los primeros tratamientos.