El partido, correspondiente a la 9ª fecha de la División de Honor, comienza a las 21.00. El Tricolor ocupa el 5º puesto, mientras el Verdolaga se encuentra en la 3ª ubicación. Por la novena fecha del Campeonato 2022 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana recibirá esta noche la visita de Ferro Carril Oeste. El encuentro se disputará desde las 21.00 horas en el gimnasio de parquet de Chiclana 209 y pondrá frente a frente a dos equipos que pelean en la parte alta de la tabla de posiciones: con 14 puntos, el Tricolor (récord 5-3) se ubica en la quinta posición, mientras el Verdolaga (6-2) se encuentra 3º con 16 unidades. Ambos llegan a este duelo después de victorias: en su última presentación, el CCC superó 3-1 a Universidad de Buenos Aires, mientras el conjunto de Caballito derrotó 3-0 a Boca Juniors. Además, por esta novena fecha, hoy también jugarán: Náutico Hacoaj vs Universidad de Buenos Aires, Vélez Sarsfield vs San Lorenzo, Boca Juniors vs Universidad Nacional de La Matanza y La Matanza Deportes vs River Plate. En tanto, UNTREF vs Ciudad de Buenos Aires se medirán el 1º de junio y Municipalidad de Lomas de Zamora vs Defensores de Banfield, el 16 de junio. La tabla de posiciones es encabezada por Ciudad de Buenos Aires, con 21 puntos. Después se ubican: 2) San Lorenzo, 17 puntos; 3) Ferro y Defensores de Banfield, 16 puntos; 5) Ciudad de Campana y River Plate, 14 puntos; 7) Municipalidad de Lomas de Zamora y UNTREF, 13 puntos; 9) Boca Juniors, 10 puntos; 10) UNLaM, 8 puntos; 11) Vélez Sarsfield, 7 puntos; 12) Náutico Hacoaj y La Matanza Deportes, 5 puntos; 14) UBA, 3 puntos.

EL CENTRAL FABIÁN FLORES ES UNA DE LAS FIGURAS DEL EQUIPO TRICOLOR.