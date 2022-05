LIBERTADORES: CRUCES Ayer se realizó el sorteo de los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América, que tendrán la presencia de los seis equipos argentinos que disputaron la fase de grupos. En la zona baja del cuadro quedaron cuatro de ellos: River Plate se medirá frente a Vélez Sarsfield, mientras Colón de Santa Fe lo hará ante Talleres de Córdoba. Los ganadores de estos duelos se cruzarán en Cuartos de Final, por lo que está garantizada la presencia de un conjunto nacional en semifinales. Por el mismo lado del cuadro está Boca Juniors, que en Octavos chocará con Corinthians, al que ya enfrentó en la fase de grupos. En caso de avanzar, el Xeneize jugaría frente al ganador de Flamengo y Deportes Tolima. En tanto, en la parte alta del cuadro quedó Estudiantes de La Plata, cuyo rival será Fortaleza.



LANÚS Y UNIÓN Los Octavos de Final de la Copa Sudamericana solo tendrán a dos equipos argentinos: Lanús se medirá frente a Independiente del Valle, mientras Unión de Santa Fe jugará ante Nacional de Uruguay. DABOVE EN HURACÁN Después de la eliminación ante Deportivo Madryn en Copa Argentina, la Comisión Directiva de Huracán presentó al uruguayo Diego Dabove (de último paso por Banfield) como nuevo entrenador. CHAMPIONS LEAGUE Este sábado se conocerá al nuevo campeón de la Champions League: en París, desde las 16.00 (hora argentina) se miden Real Madrid y Liverpool. El conjunto español buscará su 14º título en este torneo (disputó 16 finales), mientras el equipo inglés va por su séptima "orejona" (será su décima final). ¿CELEBRA COMU? Esta tarde se disputará íntegramente la 16ª y anteúltima fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana. Y Comunicaciones (líder con 27 puntos) puede coronarse campeón si logra vencer a Deportivo Armenio y si Ituzaingo (25) no gana en su visita a Fénix. Ambos encuentros se jugarán desde las 13.05. En tanto, los demás partidos comenzarán 15.30: Dock Sud vs Cañuelas, San Miguel vs Los Andes, Talleres (RE) vs Colegiales, Defensores Unidos vs Acassuso, Villa San Carlos vs Argentino de Quilmes y UAI Urquiza vs J.J. Urquiza. PRIMERA D Esta tarde se abre la cuarta fecha del Torneo Apertura con dos encuentros: Argentino de Rosario vs Juventud Unida y Yupanqui vs Deportivo Paraguayo. El Salaíto suma 7 puntos y es uno de los líderes junto a Muñiz y Centro Español. PRIMERA A FEMENINA Ayer comenzó la 13ª fecha con el empate 0-0 entre Huracán y Estudiantes (LP). Hoy se juegan otros tres partidos: Gimnasia(LP) vs El Porvenir, Estudiantes (BA) vs Rosario Central y River Plate vs San Lorenzo. El líder del torneo es UAI Urquiza, que ganó los 11 encuentros que disputó hasta el momento.